Экспериментальная выставка сразу двух уникальных художников начнет работу в "Открытом пространстве"

В пятницу, 19 июня, в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет открытие выставки "Система координат". В своих произведениях художники Анвар Баев и Николай Савва постарались найти ответы на вечные вопросы о месте человека в мире, его возможностях и стремлениях, а также спасительной силе искусства, которое способно направить и провести через дебри окружающей реальности.

Экспозиция представит работы авторов-экспериментаторов, которые всегда находятся в поиске новых путей и способов выражения себя через творчество. Урожденный куйбышевец Анвар Баев начал рисовать в армии, где освоил тушь, искусство тату, масляные краски и шрифтовые техники. С 2021 г. активно развивается как художник, работает с живописью и различными формами граффити. Регулярный участник сборных экспозиций в Самаре и Москве, на его счету две персональных выставки, одна из которых являла собой сезонный перформанс на мысе Тарханкут в Крыму.

Николай Савва родился в Самаре, став тринадцатым ребенком в цыганской семье. В 12 лет начал рисовать, выражая через творчество личные переживания, со временем перешел от беспредметной абстракции к портретному экспрессионизму. Сейчас художнику 21 год, он активно участвует в выставках.

Экспозиция "Система координат" будет доступна для посещения в "Открытом пространстве" Самарской областной универсальной научной библиотеки с 19 июня по 19 июля 2026 года.

Самарская областная универсальная научная библиотека: г. Самара, пр. Ленина, д. 14а, галерея "Новое пространство".