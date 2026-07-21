В "ЗИМ Галерее" пройдет читка юмористических рассказов о медицине "Резная работа"

В четверг, 23 июля, в 18:00 в культурном центре ЗИМ Галерея состоится гуманитарная читка юмористических рассказов о медиках и медицине "Резная работа" (16+).

Остроумные истории полуторавековой давности авторства признанных мастеров русского слова — Антона Павловича Чехова, Аркадия Тимофеевича Аверченко, Надежды Александровны Тэффи, Михаила Михайловича Зощенко расписывают разборчивым врачебным почерком непреходящую истину, что медицина помогает нам выжить, а чувство юмора — пережить.

"Я верю, настанет день, когда больной неизвестно чем человек отдастся в руки физиков. Не спрашивая его ни о чем, эти физики возьмут у него кровь, выведут какие-то постоянные. Перемножат их одну на другую, затем, сверившись с таблицей логарифмов, они вылечат его одной единственной пилюлей. И все же, если я заболею, я обращусь к какому-нибудь старому сельскому врачу."

Вход свободный. Предварительная запись не требуется.