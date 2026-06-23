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В Самарском художественном музее откроются сразу три выставки

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 июня, в Самарском областном художественном музее начнут свою работу три новых выставочных проекта, объединенных темой памяти, творчества и человеческой мечты. Посетители смогут увидеть масштабную выставку, посвященную космической эпохе, познакомиться с редко экспонируемыми акварелями выдающегося мастера Артура Фонвизина и открыть для себя уникальную коллекцию советского художественного фарфора.

Фото: самарский художественный музей

Центральным событием станет выставочный проект "Человек мечтает о полете", посвященный 65-летию первого полета человека в космос. Для Самары эта тема имеет особое значение: именно здесь создавались ракеты и двигатели, обеспечившие развитие отечественной космонавтики. Экспозиция объединит произведения графики из собрания музея, созданные в 1960–1980-е годы, когда космос воспринимался как символ будущего, научного прогресса и безграничных возможностей человека.

В работах Константина Печуричко, Афанасия Мунхалова, Эмилии Глебовой, Анны Попович, Ольги Гречиной, Анатолия Плахова, Генриха Стопы, Вячеслава Смирнова, Бориса Смертина и других авторов нашли отражение первые космические старты, труд ученых и инженеров, выход человека в открытый космос и мечта о покорении далеких миров. Важно, будет представлена графика из коллекции музея и частного собрания Анны Сливковой.

Особое место в проекте займут предметы фарфора на космическую тематику из коллекции Марселя Губайдуллина, среди которых знаменитый сервиз "Ракета" художницы Анны Лепорской. Дополнят экспозицию макеты современных ракет-носителей, предоставленные АО "РКЦ "Прогресс". Посетители увидят модели ракет "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и "Союз-5", а настоящей сенсацией станет впервые представленная в Самаре модель космического ракетного комплекса "Амур-СПГ", одного из перспективных проектов российской космонавтики.

Другой частью музейного проекта станет выставка "Деревня Пирогово", посвященная творчеству выдающегося русского акварелиста Артура Владимировича Фонвизина. Художник, участвовавший в объединениях "Голубая роза", "Бубновый валет", "Мир искусства" и других важнейших художественных движениях начала XX века, оставил богатое наследие, значительную часть которого составляют лирические акварельные пейзажи.

В экспозицию вошли работы из знаменитого цикла "Деревня Пирогово", созданного в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Эти произведения не демонстрировались публике более сорока лет. Наполненные светом, воздухом и ощущением тихой гармонии, они раскрывают особый взгляд художника на природу и окружающий мир. Дополнят выставку известные цветочные натюрморты мастера: "Сирень", "Красные гвоздики", "Розы и арбуз", "Букет с флоксами" и другие работы.

Третьей экспозицией станет выставка "Вокруг чашки" из коллекции Павла и Риммы Циопич. Она познакомит зрителей с историей советского художественного фарфора от конца 1930-х до 1990-х годов. В экспозиции представлены произведения Ломоносовского, Дулёвского, Дмитровского и других ведущих фарфоровых заводов страны.

Каждый предмет здесь становится своеобразным документом эпохи. Многие чашки и чайные пары создавались ограниченными сериями, выпускались к памятным датам или предназначались для ассортиментных кабинетов предприятий. Работы известных художников позволяют проследить развитие советского дизайна и декоративно-прикладного искусства на протяжении нескольких десятилетий.
Несмотря на различие тем и художественных форм, все три выставки объединяет внимание к человеку и его стремлению создавать новое. Космические мечты, лирика русской природы и красота повседневных вещей складываются в единое повествование о времени, памяти и творческой энергии, способной менять окружающий мир.

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