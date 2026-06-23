В Самарском художественном музее откроются сразу три выставки

В субботу, 26 июня, в Самарском областном художественном музее начнут свою работу три новых выставочных проекта, объединенных темой памяти, творчества и человеческой мечты. Посетители смогут увидеть масштабную выставку, посвященную космической эпохе, познакомиться с редко экспонируемыми акварелями выдающегося мастера Артура Фонвизина и открыть для себя уникальную коллекцию советского художественного фарфора.
Центральным событием станет выставочный проект "Человек мечтает о полете", посвященный 65-летию первого полета человека в космос. Для Самары эта тема имеет особое значение: именно здесь создавались ракеты и двигатели, обеспечившие развитие отечественной космонавтики. Экспозиция объединит произведения графики из собрания музея, созданные в 1960–1980-е годы, когда космос воспринимался как символ будущего, научного прогресса и безграничных возможностей человека.
В работах Константина Печуричко, Афанасия Мунхалова, Эмилии Глебовой, Анны Попович, Ольги Гречиной, Анатолия Плахова, Генриха Стопы, Вячеслава Смирнова, Бориса Смертина и других авторов нашли отражение первые космические старты, труд ученых и инженеров, выход человека в открытый космос и мечта о покорении далеких миров. Важно, будет представлена графика из коллекции музея и частного собрания Анны Сливковой.
Особое место в проекте займут предметы фарфора на космическую тематику из коллекции Марселя Губайдуллина, среди которых знаменитый сервиз "Ракета" художницы Анны Лепорской. Дополнят экспозицию макеты современных ракет-носителей, предоставленные АО "РКЦ "Прогресс". Посетители увидят модели ракет "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и "Союз-5", а настоящей сенсацией станет впервые представленная в Самаре модель космического ракетного комплекса "Амур-СПГ", одного из перспективных проектов российской космонавтики.
Другой частью музейного проекта станет выставка "Деревня Пирогово", посвященная творчеству выдающегося русского акварелиста Артура Владимировича Фонвизина. Художник, участвовавший в объединениях "Голубая роза", "Бубновый валет", "Мир искусства" и других важнейших художественных движениях начала XX века, оставил богатое наследие, значительную часть которого составляют лирические акварельные пейзажи.
В экспозицию вошли работы из знаменитого цикла "Деревня Пирогово", созданного в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Эти произведения не демонстрировались публике более сорока лет. Наполненные светом, воздухом и ощущением тихой гармонии, они раскрывают особый взгляд художника на природу и окружающий мир. Дополнят выставку известные цветочные натюрморты мастера: "Сирень", "Красные гвоздики", "Розы и арбуз", "Букет с флоксами" и другие работы.
Третьей экспозицией станет выставка "Вокруг чашки" из коллекции Павла и Риммы Циопич. Она познакомит зрителей с историей советского художественного фарфора от конца 1930-х до 1990-х годов. В экспозиции представлены произведения Ломоносовского, Дулёвского, Дмитровского и других ведущих фарфоровых заводов страны.
Каждый предмет здесь становится своеобразным документом эпохи. Многие чашки и чайные пары создавались ограниченными сериями, выпускались к памятным датам или предназначались для ассортиментных кабинетов предприятий. Работы известных художников позволяют проследить развитие советского дизайна и декоративно-прикладного искусства на протяжении нескольких десятилетий.
Несмотря на различие тем и художественных форм, все три выставки объединяет внимание к человеку и его стремлению создавать новое. Космические мечты, лирика русской природы и красота повседневных вещей складываются в единое повествование о времени, памяти и творческой энергии, способной менять окружающий мир.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!