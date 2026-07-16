В Самаре пройдет лекция, посвященная авангарду

В пятницу, 17 июля, в 19:00 в доме-музее М. В. Фрунзе пройдет мероприятие, посвященное искусству авангарда и его времени (12+), сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Авангард в русском искусстве — это название всех новаторских течений в начале XX века. В этот период художники экспериментировали и придумывали новый художественный язык. Искусство было смелым, современным, отражало дух времени революций и Гражданской войны.

Самарцев приглашают собраться в уютном дворе дома-музея Фрунзе, чтобы погрузиться в противоречивую эпоху 1910-1920-х гг.

В программе: