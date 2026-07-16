В регионе ищут инвестора на производство силикагеля стоимостью в 1,2 млрд рублей

В Самарской области хотят создать предприятие по производству силикагеля. Инвестиционное предложение опубликовано на сайте Агентства по привлечению инвестиций региона.
Согласно приведенной в презентации экспресс-оценке эффективности реализации проекта, его стоимость оценивается в 1,2 млрд руб., а уровень рентабельности — в 28,1%. Годовая выручка прогнозируется на уровне 2,1 млрд руб. при себестоимости продукции в 1,65 млрд рублей.
Отмечается, что сейчас годовая потребность в силикагеле в России составляет 50 тыс. тонн, а объем производства покрывает только 50%. При этом средняя цена за тонну выросла с 62 тыс. руб. в 2021 г. до 105,5 тыс. в 2025 году.
В качестве возможных поставщиков сырья в презентации указаны ПОА "КуйбышевАзот" и АО "Балашейские пески".
Силикагель активно используется в производстве шин и резинотехнических изделий (58% объема потребляемого силикагеля), гигиенических наполнителей (22%), косметике и паст (8%), пищевой промышленности (4%), строительной отрасли (3%), лакокрасочных материалов (1,5%).
Последние комментарии
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?