В регионе ищут инвестора на производство силикагеля стоимостью в 1,2 млрд рублей

В Самарской области хотят создать предприятие по производству силикагеля. Инвестиционное предложение опубликовано на сайте Агентства по привлечению инвестиций региона.

Согласно приведенной в презентации экспресс-оценке эффективности реализации проекта, его стоимость оценивается в 1,2 млрд руб., а уровень рентабельности — в 28,1%. Годовая выручка прогнозируется на уровне 2,1 млрд руб. при себестоимости продукции в 1,65 млрд рублей.

Отмечается, что сейчас годовая потребность в силикагеле в России составляет 50 тыс. тонн, а объем производства покрывает только 50%. При этом средняя цена за тонну выросла с 62 тыс. руб. в 2021 г. до 105,5 тыс. в 2025 году.

В качестве возможных поставщиков сырья в презентации указаны ПОА "КуйбышевАзот" и АО "Балашейские пески".

Силикагель активно используется в производстве шин и резинотехнических изделий (58% объема потребляемого силикагеля), гигиенических наполнителей (22%), косметике и паст (8%), пищевой промышленности (4%), строительной отрасли (3%), лакокрасочных материалов (1,5%).