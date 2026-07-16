16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе ищут инвестора на производство силикагеля стоимостью в 1,2 млрд рублей "Уралхим" инвестирует 124 млрд руб. в производство карбамида под Тольятти Под Самарой создадут картодром международного класса В Новокуйбышевске построят новые заводы Строительство канатных дорог в Самаре оценили в 6,6 млрд рублей

Инвестиции Экономическая политика

В регионе ищут инвестора на производство силикагеля стоимостью в 1,2 млрд рублей

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 107
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области хотят создать предприятие по производству силикагеля. Инвестиционное предложение опубликовано на сайте Агентства по привлечению инвестиций региона.

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Согласно приведенной в презентации экспресс-оценке эффективности реализации проекта, его стоимость оценивается в 1,2 млрд руб., а уровень рентабельности — в 28,1%. Годовая выручка прогнозируется на уровне 2,1 млрд руб. при себестоимости продукции в 1,65 млрд рублей. 

Отмечается, что сейчас годовая потребность в силикагеле в России составляет 50 тыс. тонн, а объем производства покрывает только 50%. При этом средняя цена за тонну выросла с 62 тыс. руб. в 2021 г. до 105,5 тыс. в 2025 году.

В качестве возможных поставщиков сырья в презентации указаны ПОА "КуйбышевАзот" и АО "Балашейские пески".

Силикагель активно используется в производстве шин и резинотехнических изделий (58% объема потребляемого силикагеля), гигиенических наполнителей (22%), косметике и паст (8%), пищевой промышленности (4%), строительной отрасли (3%), лакокрасочных материалов (1,5%).

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:25 Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Фото на сайте

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Муниципалитеты ищут инвесторов

Муниципалитеты ищут инвесторов

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2