От автокомпонентов до медицины: как инвестплощадки региона привлекают миллиарды

Более 22 новых производств запущено в Самарской области с начала года. Росту инвестиций, объем которых по итогам 2025 года может превысить 620 млрд руб., способствуют льготные режимы особых экономических зон и развитая сеть технопарков, а на карте уже появилась новая площадка для промышленников — индустриальный парк "Самара".

Вкладывают миллиарды

За первые шесть месяцев 2025 года инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области более 226 млрд руб., об этом в конце октября текущего года на одном из комитетов губернской думы сообщил зампредседателя правительства — министр экономического развития региона Павел Финк. По его словам, это на 33,1 млрд рублей больше, чем за первое полугодие 2024 года.

"По оценке за год общий объем инвестиций превысит 620 млрд рублей, что на 52 млрд рублей будет больше, чем в 2024 году. Всего в регионе реализуется более 300 инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,4 трлн рублей", — рассказал Финк.

С начала года в регионе уже запущено 22 инвестпроекта, связанных как с созданием новых, так и модернизацией действующих мощностей. Как отмечали в минэкономики, это проекты в самых разных отраслях: металлургия, производство медицинских изделий, торговля, сфера логистики, пищепром, производство машин и оборудования, сельское хозяйство, гостиничный бизнес и туризм.

"Инвестиции бизнеса — это новые высокотехнологичные производства, рабочие места, а также налоги, которые мы направляем на развитие социальной сферы и повышение качества жизни наших граждан", — отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Дают старт новым проектам

Среди запущенных в 2025 году проектов производство автокомпонентов, в том числе антиблокировочных систем и электронных систем стабилизации для автомобилей, созданное ФГУП "НАМИ" в индустриальном парке "Преображенка". Также в нем начала свою работу вторая очередь серийного производства Самарского медицинского университета. На этой площадке планируют выпускать уникальные медизделия для пункции и трансплантации костного мозга, а также целую линейку цифровых устройств для телемедицины.

В логистическом парке "Новосемейкино" в мае этого года заработал новый логистический центр ООО "Вайлдберриз". "Самара находится в центре Европейской части страны, что делает ее удобной для транспортировки товаров по ключевым логистическим маршрутам платформы", — отметила в ходе церемонии открытия парка основатель, генеральный директор компании "Вайлдберриз" Татьяна Ким.

Кроме того, в текущем году компания "Полад" при поддержке Фонда развития промышленности запустила в Тольятти новое производство штампованных деталей для Lada Largus.

Подходят системно

Росту объема инвестиций в регион способствует постоянное улучшение условий для бизнеса, а также динамичное развитие специальных инвестиционных площадок.

Так, флагманом привлечения частных инвестиций однозначно можно назвать особую экономическую зону (ОЭЗ) "Тольятти. Резидентами этой площадки являются 38 компаний. На территории ОЭЗ уже функционирует 21 завод. При этом направления работы резидентов площадки очень разнообразны — производство автокомпонентов, подсолнечного масла, лекарственных препаратов, стройматериалов, газового оборудования и другие.

"ОЭЗ входит в десятку самых привлекательных инвестплощадок страны. Сегодня идет работа по созданию третьей и четвертой очередей ОЭЗ. Якорным резидентом третьей очереди станет производство ксантановой камеди — стратегически важного компонента для многих отраслей промышленности", — отмечают в пресс-службе областного министерства экономического развития.

Популярность ОЭЗ "Тольятти" среди инвесторов обоснована многими факторами, среди которых и налоговые льготы. "Мы в полном объеме воспользовались тем набором льгот, которые предоставляет ОЭЗ "Тольятти" на первоначальном этапе: это исключение налога на прибыль, бесплатное подключение к ресурсам. Немаловажным фактором является возможность выкупа земли на льготных условиях", — рассказывает директор Самарского завода медицинских изделий Роман Морозов.

Льготы и преференции получают также резиденты территорий опережающего развития (ТОР) — площадки с таким статусом действуют в Тольятти и Чапаевске.

Резидентами двух ТОР Самарской области сегодня являются 76 компаний: 66 инвесторов в Тольятти, 10 — в Чапаевске. Они уже вложили в свои проекты 41,9 млрд рублей инвестиций и создали 14,6 тыс. рабочих мест. За время функционирования ТОР сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона составила 6,1 млрд рублей.

Одним из эффективных механизмов привлечения инвесторов в регион являются индустриальные парки "Преображенка" и "Чапаевск", а также логистические парки "Преображенка-2" и "Новосемейкино".

Оценили по достоинству

Важной площадкой для региона является технопарк в сфере высоких технологий "Жигулёвская долина". Он является региональным оператором фонда "Сколково" и Центра поддержки инжиниринга и инноваций, региональным партнёром Агентства по технологическому развитию, региональным представителем Фонда содействия инновациям.

В этом году технопарк "Жигулевская долина" укрепил свои позиции в тройке самых эффективных в стране, снова заняв второе место в XI Национальном рейтинге технопарков России.

Рейтинг ежегодно готовит Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке министерства промышленности и торговли РФ и министерства экономического развития РФ. В 2025 году эксперты оценивали эффективность работы более 40 технопарков из 23 регионов. В этом году была обновлена методика: особое внимание уделили опыту и квалификации управляющих компаний, привлечению государственной поддержки и наличию научно-производственных центров, в том числе в сфере беспилотных авиационных систем.

"Наш технопарк в сфере высоких технологий "Жигулёвская долина" снова в тройке лучших в стране. И это не только признание эффективности технопарка, но и показатель зрелости всей инновационной инфраструктуры региона, которая сегодня является реальным драйвером экономики и точкой притяжения перспективных технологических проектов", — подчеркивает Павел Финк.

Видят перспективы

Важно, что уже есть несколько проектов, которые планируется запустить в ближайшие годы. Так, например, ведется строительство индустриального парка "Самара". Как отмечал ранее Павел Финк, его запуск запланирован на следующий год.

Инвестплощадка в 204,5 га располагается вблизи п. Козелки Красноглинского района и будет предназначена для промпредприятий электронной, приборостроительной, ювелирной, пищевой и строительной отраслей.

Уже ведется разработка проекта планировки и межевания территории индустриального парка, а в следующем году будут спроектированы и построены магистральные сети до границ новой промплощадки, а также инженерные коммуникации и внутренняя инфраструктура.

Развитие индустриального парка "Самара" позволит не только привлечь частные инвестиции в регион, но и создать более 3 тыс. рабочих мест, а также обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

"Новый промпарк "Самара" — это еще один наш перспективный проект. Мы уже ведем переговоры с потенциальными инвесторами и планируем, что в следующем году первые резиденты зайдут на площадку", — рассказывал врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко.

Одним из новых инвесторов промпарков региона стала компания, которая построит производственный комплекс по изготовлению нефтепромыслового оборудования. Уже подписано соответствующее соглашение с компанией-инвестором, в планах которой запустить производство в 2027 году. Здесь будет создано 50 рабочих мест, а общие вложения в проект составят более 110 млн рублей. На будущем предприятии будет налажен выпуск систем очистки и диагностики трубопроводов. Такая продукция широко востребована на рынке России и стран СНГ и будет поставляться крупнейшим компаниям нефтяной и газовой промышленности.

Также в 2025 году пополнилась новым резидентом ТОР "Чапаевск". Новый инвестор планирует создание производства по выпуску робототехнических комплексов и систем автоматического управления для автоматизации задач в промышленности, логистике и других областях. Выход на проектную мощность запланирован на начало 2027 года.

"Мы активно развиваем инвестиционные площадки и создаем новые. В следующем году планируем запустить индустриальный парк "Самара", третью очередь ОЭЗ "Тольятти". Причем на создание инфраструктуры ОЭЗ мы получаем деньги, в том числе, из федерального бюджета. Эффективность нашего главного проекта развития подтверждена федеральным центром. Также в планах — создание инвестплощадки в Сызрани и проектирование четвертой очереди ОЭЗ", — отметил Павел Финк.