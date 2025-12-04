16+
"Волжским термам" выделят еще один участок под вторую очередь комплекса с аквапарком В Самаре выставили на продажу реальное училище и дом Сурошникова В Самарской области предлагают построить два новых завода У замка и на Кашпире: в Самарской области предлагают четыре участка под глэмпинги Около "Самара Арены" построят вторую очередь госпиталя "Мать и дитя-ИДК"

Инвестиции Экономическая политика

ОЭЗ "Тольятти" вошла в ТОП-10 самых привлекательных инвестплощадок России

ТОЛЬЯТТИ. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Особая экономическая зона "Тольятти" заняла шестое место в IX Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. Его ежегодно составляет Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства экономического развития РФ.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Итоги рейтинга озвучили 4 декабря на совместном заседании Экспертного совета по развитию территорий с преференциальным режимом Комитета Государственной Думы по экономической политике и Комиссии бюро высшего совета партии "Единая Россия" по опережающему социально-экономическому и научно-технологическому развитию.

"Мы активно развиваем ОЭЗ "Тольятти", тем самым повышая инвестиционную привлекательность Самарской области. Так, в следующем году мы откроем третью очередь ОЭЗ. Запланирован запуск уникальных для нашей страны производств", — подчеркивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Суммарный объем заявленных инвестиций компаний-резидентов составляет 107 млрд рублей. В планах инвесторов — создание более 8,5 тыс. рабочих мест. По итогам 2024 г. главная инвестплощадка региона достигла 100% эффективности функционирования — результаты соответствующей оценки озвучили в Минэкономразвития России. ОЭЗ "Тольятти" также занимает второе место по клиентоориентированности среди индустриальных площадок страны. Результаты соответствующего исследования ранее озвучил аналитический центр "Эксперт".

"Особая экономическая зона "Тольятти" — ключевой проект развития региона. За 15 лет работы площадка стала мощным центром притяжения инвестиций, технологий и высококвалифицированных кадров, — отметил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Сегодня ОЭЗ "Тольятти" — это 39 компаний-резидентов, 22 работающих предприятия, на мощностях которых выпускают лекарственные препараты, медицинские изделия, стройматериалы, автокомпоненты, продукты питания и многое другое. И мы продолжим развивать инфраструктуру ОЭЗ, предлагая лучшие условия для бизнеса".

Национальный рейтинг — инструмент, позволяющий определить наиболее инвестиционно привлекательные особые экономические зоны, обеспечивающие инвесторам оптимальные условия для реализации проектов: в кратчайшие сроки, с минимальными издержками и в соответствии с принципами устойчивого развития.

В 2025 г. в Рейтинг вошли 48 особых экономических зон страны. Методика рейтинга основана на расширенной системе аналитики: семь функциональных блоков и 41 частный показатель. В этом году эксперты также оценили наличие объектов инновационной, социальной инфраструктуры и благоустройства, опыт привлечения мер государственной поддержки на инфраструктуру, наличие стратегии низкоуглеродного развития, промышленную кооперацию, качество ведения социальных сетей, финансовую открытость и стратегическое планирование в особой экономической зоне.

"Этот рейтинг является важным стимулом для развития всех типов ОЭЗ, способствуя привлечению инвестиций и созданию новых высокотехнологичных производств. Мы существенно расширили систему критериев, усилив акцент на компетенциях управляющих компаний, их способности отвечать на глобальные вызовы, а также на наличии инновационной и социальной инфраструктуры", — отметил Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона.

