Озон Фарм заняла третью позицию в рейтинге медиавидимости среди российских фармкомпаний за первые шесть месяцев 2025 года. По данным исследования, проведенного Scan-Interfax, количество упоминаний бренда в прессе увеличилось на 60% в сравнении с концом 2024 года.

Кто такие "Озон Фармацевтика"

Компания — один из лидеров отечественного рынка дженериков, специализирующийся на производстве воспроизведенных лекарственных препаратов. Производитель работает во всех ключевых сегментах отрасли — от традиционной низкомолекулярной фармацевтики до производства высокотоксичных противоопухолевых средств и сложных наукоемких биотехнологических препаратов. "Озон фармацевтика" подтверждает качество своей продукции соответствием стандартам GMP на всех этапах — от сырья до упаковки.

Компания создала с нуля современные высокотехнологичные производственные мощности. Производственная инфраструктура "Озон Фармацевтики" включает 3 производства ("Озон", "Озон Фарм" и "Мабскейл") на 16 специализированных участках, а в работе задействовано более 2,5 тысяч сотрудников. Общая площадь производственных и складских помещений достигает около 69 тысяч квадратных метров. Компания располагает собственными исследовательскими лабораториями, активно развивает научную базу и внедряет инновации в производство.

Озон Фарм развивает направление низкомолекулярных лекарств, работает над выпуском биосимиляров (биоподобных лекарств), а также выходит в новые терапевтические области, включая онкологию и лечение аутоиммунных заболеваний.

Такое масштабное расширение продуктовой линейки сопровождается активным участием компании в ключевых отраслевых экосистемах. Развитие высокотехнологичных направлений и внедрение инноваций поддерживается за счет сотрудничества с научными центрами и площадками, способствующими ускоренному внедрению разработок на рынок. "Озон Фармацевтика" — резидент Особой экономической зоны Тольятти и кластера "Биомед" Сколково.

У многих потребителей возникают вопросы, на которые они пытаются найти ответы в том числе и в поисковых системах: "Ozon фармацевтика и Ozon что общего?", "Озон фарм и Озон одно и то же?". Необходимо понимать, что это разные компании, не связанные друг с другом. Группа "Озон Фармацевтика" — флагман российского фармацевтического рынка с крупнейшим ассортиментом лекарственных препаратов, и маркетплейс Ozon не имеет никакого отношения к лидеру фармацевтического рынка страны.

Фокус на дженерики

На ПМЭФ-25, состоявшемся в июне, коммерческий директор Ольга Ларина подчеркнула, что фарминдустрия во всем мире переориентируется на дженерики, как на основу устойчивой системы здравоохранения.

В текущем году "Озон Фармацевтика" с агентством DSM опубликовали отчет "Драйверы роста фармрынка", в котором раскрыли ключевые тренды и вызовы отрасли. В отчете особое внимание уделили роли дженериков в развитии системы здравоохранения. Эта тема стала ключевой и во внешней информационной политике компании.

"Озон фармацевтика" качество своей продукции подтверждает и стандартами, и честным диалогом с потребителями и профессиональным сообществом. Как подчеркивает директор по связям с инвесторами Дмитрий Коваленко: "Мы один из крупнейших производителей лекарств в стране, и понимаем, насколько важно, как общество воспринимает продукцию. Мы продвигаем ценность дженериков, объясняем их значение в системе здравоохранения. Попадание в топ-3 медиарейтинга — результат слаженной работы всех команд — от разработки препаратов до пресс-службы".

Озон Фармацевтика: отзывы потребителей

Покупатели продукции компании оставляют положительные комментарии, отмечая сочетание эффективности препаратов и их доступной цены. Во многих отзывах подчеркивают, что лекарства бренда — достойная замена оригинальным препаратам, но при этом стоят заметно дешевле, что делает их привлекательными для широкого круга потребителей. Пользователи также выделяют стабильное качество и выраженный положительный результат от применения. Это доказывает, что компания "Озон Фармацевтика" сформировала репутацию надежного производителя, чьи препараты ценятся за оптимальное соотношение качества и стоимости.

Перспективы развития

По результатам 2024 года Озон Фармацевтику признали лучшей компанией-фармпроизводителем страны. Компания продолжает инвестировать в биотехнологии, автоматизацию производств и открытые коммуникации с рынком. Все это создает высокий уровень доверия к бренду как со стороны пациентов, так и со стороны медицинского сообщества.