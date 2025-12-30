Самарским предпринимателям рассказали, как применять ИИ в маркетинге и не потеряться в инструментах

Искусственный интеллект стал частью повседневной работы маркетолога: от генерации контента до прогноза спроса. Однако многие предприниматели до сих пор не понимают, какие инструменты действительно приносят пользу, а какие — лишь создают иллюзию прогресса.
На семинаре от StartupSamara участники узнали, как выбрать подходящие AI-решения для своей маркетинговой стратегии, интегрировать их в бизнес-процессы и повысить эффективность коммуникаций. Были разобраны примеры, где ИИ помогает оптимизировать рекламу, автоматизировать аналитику и работать с аудиторией точнее.
Спикером выступил Алексей Елисеев, сооснователь SMM-агентства META и автор курсов по маркетингу и нейросетям. Он объяснил, как не увязнуть в трендах, выбрать действительно полезные технологии и использовать ИИ как инструмент, а не модный аксессуар.
Видеозапись семинара доступна на странице StartupSamara во ВКонтакте — там также можно найти десятки других полезных материалов о маркетинге, командной работе, правовой поддержке и развитии бизнеса.
Организатор мероприятия — StartupSamara. Проект реализуется по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
