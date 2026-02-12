Авито: 25% жителей ПФО задумывались о покупке готового бизнеса за последний год

Четверть жителей Приволжского федерального округа рассматривали возможность покупки готового бизнеса в течение прошедшего года. Чаще всего потенциальные предприниматели ищут предложения на сайтах с объявлениями. Эксперты Авито и Авито Бизнес 360 опросили 2 771 жителя России старше 18 лет, чтобы выяснить их планы относительно покупки готового бизнеса.
Среди тех, кто задумывался об этом, наибольший интерес вызывают сферы торговли и услуг. Чаще всего респонденты из ПФО рассматривали приобретение предприятий в сфере торговли — в 28% случаев. Немногим меньше респондентов (24%) интересуются пунктами выдачи заказов. Также в числе востребованных категорий для ведения собственного дела оказались сфера услуг (20%), красота и здоровье (17%) и арендный бизнес (12%).
В какой отрасли вы хотели бы приобрести готовый бизнес?
|
Отрасль
|
Доля ответов респондентов %
|
Торговля
|
28%
|
Пункты выдачи заказов
|
24%
|
Сфера услуг
|
20%
|
Красота и здоровье
|
17%
|
Арендный бизнес
|
12%
|
Сфера развлечений
|
11%
|
Общественное питание
|
10%
|
Производство
|
10%
|
Строительство
|
10%
|
Сельское хозяйство
|
10%
|
Туризм
|
9%
|
Автобизнес
|
8%
|
IT бизнес
|
8%
Интересно, что интересы мужчин и женщин к категориям бизнеса во многом совпадают. В обеих группах в число наиболее привлекательных направлений входят пункты выдачи заказов и торговля. Среди мужчин эти варианты выбрали по 22% опрошенных, третье место занимает сфера услуг — 16%. Женщины чаще всего рассматривают покупку пунктов выдачи заказов — 29%, а также торговлю (26%) и бизнес в сфере "красота и здоровье" (25%).
"Авито — крупнейший классифайд в мире, где ежемесячно взаимодействуют десятки миллионов пользователей. Платформа изначально строится на модели социальной коммерции: здесь покупатели и продавцы напрямую общаются, обсуждают условия, запрашивают детали и договариваются о сделках. Такой формат особенно востребован в бизнес-сегменте, где важны консультации, гибкость и прозрачность. Малый и средний бизнес сегодня играет ключевую роль в экономике страны — в секторе МСП заняты около 39% работающего населения. Мы активно растем в В2В сегменте: сейчас у нас зарегистрировано 1,4 млн МСП, что составляет более 20% от общего числа малых и средних предприятий в стране. Предпринимателям важно экономить время и получать доступ ко всем необходимым инструментам в одном месте. Авито Бизнес 360 объединяет решения для поиска готового бизнеса, оборудования, партнеров и клиентов, а также инструменты, которые упрощают и ускоряют деловые процессы. В результате платформа становится полноценной точкой входа и развития для предпринимателей — от первых шагов в бизнесе до масштабирования уже действующих проектов. По результатам рейтинга агентства РБК "Исследования рынков", Авито признали лучшей площадкой для начала онлайн-бизнеса второй год подряд", — сообщил Александр Мирской, директор бизнес-направления Авито Бизнес 360.
При поиске готового предприятия более половины жителей Приволжского федерального округа используют сайты с объявлениями (53%). Также значимую роль играют специализированные сайты по продаже бизнеса — к ним обращаются 46% опрошенных. Неформальные рекомендации от друзей, партнеров и коллег учитывают 37% респондентов. К услугам бизнес-брокеров и агентств обращаются 17% потенциальных покупателей.
"Больше половины предпринимателей выбирают Авито для поиска готового бизнеса, потому что здесь сосредоточен максимально широкий список предложений — от небольших локальных проектов до крупных компаний с выстроенными процессами. Например, на Авито можно приобрести как салон красоты, так и сложное производство. Платформа дает возможность не просто увидеть объявление, а напрямую связаться с собственником, обсудить условия сделки, запросить документы и договориться о цене без посредников. В результате Авито становится инструментом для предпринимателей на любом этапе: здесь могут начать свой путь новички, а опытные инвесторы — находить бизнесы для расширения и диверсификации портфеля. Это наглядно показывает, что на Авито ищут и находят не только товары, но и полноценные бизнес-активы, а значит — развиваться на площадке может каждый", — комментирует Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и партнерами Авито.
Какие площадки вы бы использовали для приобретения готового бизнеса?
|
Площадка
|
Доля ответов респондентов %
|
Сайты с объявлениями
|
53%
|
Специализированные сайты по продаже бизнеса
|
46%
|
Неформальные рекомендации
|
37%
|
Бизнес-брокеры и агентства
|
17%
Уже на этапе поиска готового бизнеса потенциальные владельцы задумываются о его дальнейшем продвижении. Большинство респондентов (74%) сообщили, что хотели бы продвигать свою продукцию на площадках электронной коммерции. При этом 53% готовы использовать сразу несколько каналов, а ещё 21% рассматривают продвижение только на одной платформе.
Среди тех, кто уже владеет собственным делом, ключевым каналом продвижения стали площадки электронной коммерции (92%). Также интерес вызывают социальные сети (39%). Продвижение в поисковых системах планируют 30% респондентов, в картографических сервисах — 19%, на видеоплатформах и в сервисах коротких вертикальных видео продвигают бизнес по 18% респондентов соответственно. Это показывает, что потенциальные предприниматели уже на ранних этапах учитывают инструменты продвижения как важную часть стратегии масштабирования бизнеса.
На каких онлайн-площадках вы продвигаете или планируете продвигать приобретенный бизнес / его продукцию?
|
Площадка
|
Доля ответов респондентов %
|
Площадки электронной коммерции
|
92%
|
Соцсети
|
39%
|
Поисковики
|
30%
|
Картографические сервисы
|
19%
|
Видеоплатформы
|
18%
|
Сервисы коротких вертикальных видео
|
18%
При поиске готового бизнеса участники опроса в первую очередь оценивают финансовые риски. Наиболее значимыми параметрами остаются окупаемость (43%) и стабильность текущего дохода (43%). Также внимание обращают на рентабельность бизнеса (28%), наличие или отсутствие долгов (24%) и возможности для роста и масштабирования (23%). Легкость в управлении бизнесом учитывают 20% опрошенных, а локацию бизнеса — 15%.
Интересно, что мужчины чаще всего ориентируются на окупаемость — этот параметр отметили 44% опрошенных, а также на стабильность и текущий доход (37%) и рентабельность бизнеса (32%). Женщины же в первую очередь обращают внимание на стабильность и текущий доход — 45%, а также на окупаемость (42%) и отсутствие долгов у бизнеса (27%).
Ключевым риском при покупке готового бизнеса респонденты называют высокую стоимость аудита перед приобретением — на это указали 32% участников опроса. Также значимыми остаются юридические риски, включая возможные долги и судебные процессы (27%) и неясность в вопросах владения и прав на активы бизнеса (19%). Кроме того, часть потенциальных покупателей обращает внимание на отсутствие прозрачности в отчетности и финансовых документах (17%), недоверие к предоставленной информации о компании (16%), отсутствие независимой оценки бизнеса (16%), страх перед обязательствами (15%), сложность сделки (14%) и риски, связанные с репутацией бизнеса на рынке (13%).
