Государство и Бизнес Экономическая политика

Предприниматели Самарской области обсудили перспективы наращивания агроэкспорта в Китай

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В региональном центре "Мой бизнес" состоялось очередное заседание Клуба экспортеров Самарской области, посвященное экспорту сельскохозяйственной продукции в Китай. Предприниматели и эксперты обсудили, какие шаги позволят сделать этот масштабный рынок площадкой для роста.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"Развитие экспорта в Самарской области — одна из приоритетных наших задач на ближайшие годы", — подчеркивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По словам экспертов, в 2025 г. экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай вырос в среднем на 14%. В Поднебесной заинтересованы в местной продукции, наиболее востребованы поставки масла, зерна, кондитерских изделий.

Участники диалога обсудили текущую ситуацию на китайском рынке в сфере АПК, запросы покупателей и возможности для экспортно-ориентированных компаний.

Среди тех, кто уже развивает партнерские связи с КНР — производитель натурального меда Mibao. Генеральный директор компании Максим Бурнаевский рассказал, что выбор направления связан с тем, что Китай — это гигантский рынок и огромный потенциал для экспортно-ориентированных предприятий, а дружественные отношения между странами позволяют смотреть в будущее с перспективой.

"Важный момент сотрудничества — это разница в менталитете и культуре потребления. Это необходимо учитывать, когда заходишь на рынок, нужно правильно себя позиционировать, — отмечает Максим Бурнаевский. — Я уже не в первый раз участвую в подобной встрече. Это интересный формат, когда экспортеры и представители органов власти обсуждают наболевшие вопросы, и появляется реальная возможность обратиться к людям, которые принимают управленческие решения".

Поделились экспортеры и трудностями, которые встают перед ними при выходе на китайский рынок. Начальник отдела внешнеэкономической деятельности ГК "Синко" Нора Мнацаканян рассказала о высокой стоимости транспортировки товаров и о длительном оформлении необходимой документации.

"Наши предприниматели порой сталкиваются с проблемой логистики и с получением квот. Эти моменты сейчас прорабатываются, ведутся двусторонние переговоры, — ответила представитель Самарской области в КНР Кристина Бучацкая. — Самарская область расположена очень удачно, и мы можем расширять мультимодальные перевозки. Правительством региона и Центром поддержки экспорта также ведется работа по ускорению некоторых процессов, чтобы получение необходимых документов для наших предпринимателей происходило быстрее".

Участники детально обсудили оптимальные логистические маршруты и меры поддержки для экспортеров в сфере АПК.

"Центр поддержки экспорта в режиме одного окна оказывает бесплатную комплексную поддержку малым и средним предприятиям при выходе на зарубежные рынки. Это, в том числе организация бизнес-миссий и участия региональных предприятий в отраслевых международных выставках", — отметил врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Региональный Центр поддержки экспорта помогает и предпринимателям, которые только планируют выход на рынки дружественных стран, и уже опытным экспортерам. Ознакомиться с полным перечнем услуг Центра поддержки экспорта можно на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также в региональном центре "Мой бизнес" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211).

Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется по нацпроектам "Международная кооперация и экспорт", "Эффективная и конкурентная экономика".

