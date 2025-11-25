Переориентация и рост: как региональная компания укрепляет позиции с поддержкой государства

Предприниматели Самарской области активно используют все действующие возможности господдержки для развития своего дела. Льготные микрозаймы и поручительства для бизнеса в регионе предоставляет Гарантийный фонд Самарской области.

"Благодаря льготным ставкам финансовые продукты Гарантийного фонда позволяют бизнесу реализовать свои планы с минимальной нагрузкой. Мы комплексно подходим к поддержке бизнеса и приглашаем активно использовать существующие возможности", - рассказал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Группа "Симметрика" - производственная компания, которая уже более 12 лет ведет свою работу на предприятии в Новокуйбышевске, создавая инструменты контроля технологических процессов и занимаясь производством и поставкой оборудования для промышленной отрасли.

"Мы начинали с гаража с одним станком и за 12 лет пришли к производству, в котором работает более 100 человек. У нас более двух тысяч квадратных метров производственных площадей. В последние годы мы переориентировались на производство приборов для внутреннего рынка и рынка дружественных стран, отрыли центр исследований и разработок", - отмечает Вячеслав Кирилин, основатель и руководитель группы "Симметрика".

Компания обращалась в Гарантийный фонд Самарской области - льготный заем был направлен за закупку оборудования для оснастки производства.

"С точки зрения процентных ставок это очень выгодное кредитование, хотя для нашего масштаба и скромное. Ведем активный диалог с Государственным фондом развития промышленности Самарской области, рассчитываем, что эта поддержка позволит приобрести необходимое для производства оборудование", - дополняет Вячеслав Кирилин.

Компания работает как на территории России, так и за ее пределами - поставки идут в Казахстан, Беларусь. Оборудованием обеспечивают предприятия нефтегазовой, химической, топливной и других отраслей.

На предприятии ведется работа над несколькими проектами по разработке приборов. Планируется строительство большого производства. Как отмечают в компании, ключевая задача - войти в ТОП-3 игроков по приборостроению в России.

В сентябре текущего года предприятие посетил врио вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко. Он оценил ход развития предприятия и пообщался с руководством по вопросам мер поддержки со стороны региона.

"По поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева мы регулярно большой командой правительства региона выезжаем в муниципалитеты, чтобы посетить местные производства, лично пообщаться с представителями бизнес-сообщества. Это помогает нам получить обратную связь о состоянии делового климата, о действующих мерах поддержки и о тех инструментах, которые сегодня необходимы бизнесу для стабильной и комфортной работы на территории региона", - отмечал по итогам визита Антон Емельяненко.

В Гарантийном фонде Самарской области готовы поддержать как начинающих, так и опытных предпринимателей. Институт развития работает на площадке регионального центра "Мой бизнес", по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800)505-90-36.