16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Переориентация и рост: как региональная компания укрепляет позиции с поддержкой государства Стартовала регистрация на ежегодный форум для предпринимателей "Мой бизнес 63" Производитель одежды для особенных детей из Самарской области стала победителем программы "Мама-предприниматель" Самарские производители представили свою продукцию на международной выставке "ХИМИЯ-2025" Воронежская группа "Развитие" приобрела проблемный участок под стройку в Самаре

Государство и Бизнес Экономическая политика

Переориентация и рост: как региональная компания укрепляет позиции с поддержкой государства

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Предприниматели Самарской области активно используют все действующие возможности господдержки для развития своего дела. Льготные микрозаймы и поручительства для бизнеса в регионе предоставляет Гарантийный фонд Самарской области.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Благодаря льготным ставкам финансовые продукты Гарантийного фонда позволяют бизнесу реализовать свои планы с минимальной нагрузкой. Мы комплексно подходим к поддержке бизнеса и приглашаем активно использовать существующие возможности", - рассказал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Группа "Симметрика" - производственная компания, которая уже более 12 лет ведет свою работу на предприятии в Новокуйбышевске, создавая инструменты контроля технологических процессов и занимаясь производством и поставкой оборудования для промышленной отрасли.

"Мы начинали с гаража с одним станком и за 12 лет пришли к производству, в котором работает более 100 человек. У нас более двух тысяч квадратных метров производственных площадей. В последние годы мы переориентировались на производство приборов для внутреннего рынка и рынка дружественных стран, отрыли центр исследований и разработок", - отмечает Вячеслав Кирилин, основатель и руководитель группы "Симметрика".

Компания обращалась в Гарантийный фонд Самарской области - льготный заем был направлен за закупку оборудования для оснастки производства.

"С точки зрения процентных ставок это очень выгодное кредитование, хотя для нашего масштаба и скромное. Ведем активный диалог с Государственным фондом развития промышленности Самарской области, рассчитываем, что эта поддержка позволит приобрести необходимое для производства оборудование", - дополняет Вячеслав Кирилин.

Компания работает как на территории России, так и за ее пределами - поставки идут в Казахстан, Беларусь. Оборудованием обеспечивают предприятия нефтегазовой, химической, топливной и других отраслей.

На предприятии ведется работа над несколькими проектами по разработке приборов. Планируется строительство большого производства. Как отмечают в компании, ключевая задача - войти в ТОП-3 игроков по приборостроению в России.

В сентябре текущего года предприятие посетил врио вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко. Он оценил ход развития предприятия и пообщался с руководством по вопросам мер поддержки со стороны региона.

"По поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева мы регулярно большой командой правительства региона выезжаем в муниципалитеты, чтобы посетить местные производства, лично пообщаться с представителями бизнес-сообщества. Это помогает нам получить обратную связь о состоянии делового климата, о действующих мерах поддержки и о тех инструментах, которые сегодня необходимы бизнесу для стабильной и комфортной работы на территории региона", - отмечал по итогам визита Антон Емельяненко.

В Гарантийном фонде Самарской области готовы поддержать как начинающих, так и опытных предпринимателей. Институт развития работает на площадке регионального центра "Мой бизнес", по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800)505-90-36.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30