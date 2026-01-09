Самарец отдал мошенникам 8 млн рублей

В Самаре очередной жертвой мошенников стал 38-летний местный житель. Аферистам удалось выманить 8 млн рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В мессенджер самарцу поступило сообщение о дополнительном заработке. Неизвестный, представившись специалистом по работе с финансовыми операциями, пообещал постоянный высокий доход, а также практические консультации по ведению бизнеса.

Поддавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, пострадавший взял кредит и перевел аферисту 8 млн рублей, после чего неизвестный перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.