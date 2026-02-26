У жителя Обшаровки могут конфисковать автомобиль за пьяную езду

В Приволжском районе в суд направлено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, попавшегося на управлении автомобилем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В декабре прошлого года в с. Обшаровка сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль Lada Granta. Полицейские сразу обратили внимание на нервное поведение водителя и предложили ему пройти на месте медицинское освидетельствование на состояние опьянения. По результатам прибора, наличие содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе не превысило предельно допустимую норму содержания алкоголя и составило 0,116 мг/л.

Однако во время проверки документов и освидетельствования мужчина заметно нервничал: путался в ответах и даже не сразу вспомнил собственную дату рождения. Хотя первичное освидетельствование не выявило признаков опьянения, поведение водителя дало автоинспекторам достаточные основания сомневаться в его трезвости. Это стало поводом для направления на медицинское освидетельствование в лечебное учреждение. Но водитель отказался его проходить. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе проверки по информационным базам сотрудники полиции выяснили, что в ноябре 2025 г. за управление автомобилем в состоянии опьянения, водитель по решению районного суда признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 45 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев, но водительское удостоверение в установленном порядке в ГАИ не сдал.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию), расследовано и с утвержденным обвинительным актом передано в суд для принятия решения по существу.

Дознавателем в ходе расследования уголовного дела направлено в суд ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого в соответствии со ст. 104.1 УК РФ "Конфискация имущества", которое суд удовлетворил. В случае постановления обвинительного протокола, автомобиль злоумышленника может быть изъят в доход государства.