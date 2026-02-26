У жителя Обшаровки могут конфисковать автомобиль за пьяную езду

В Приволжском районе в суд направлено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, попавшегося на управлении автомобилем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В декабре прошлого года в с. Обшаровка сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль Lada Granta. Полицейские сразу обратили внимание на нервное поведение водителя и предложили ему пройти на месте медицинское освидетельствование на состояние опьянения. По результатам прибора, наличие содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе не превысило предельно допустимую норму содержания алкоголя и составило 0,116 мг/л.
Однако во время проверки документов и освидетельствования мужчина заметно нервничал: путался в ответах и даже не сразу вспомнил собственную дату рождения. Хотя первичное освидетельствование не выявило признаков опьянения, поведение водителя дало автоинспекторам достаточные основания сомневаться в его трезвости. Это стало поводом для направления на медицинское освидетельствование в лечебное учреждение. Но водитель отказался его проходить. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.
В ходе проверки по информационным базам сотрудники полиции выяснили, что в ноябре 2025 г. за управление автомобилем в состоянии опьянения, водитель по решению районного суда признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 45 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев, но водительское удостоверение в установленном порядке в ГАИ не сдал.
Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию), расследовано и с утвержденным обвинительным актом передано в суд для принятия решения по существу.
Дознавателем в ходе расследования уголовного дела направлено в суд ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого в соответствии со ст. 104.1 УК РФ "Конфискация имущества", которое суд удовлетворил. В случае постановления обвинительного протокола, автомобиль злоумышленника может быть изъят в доход государства.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.