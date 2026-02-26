16+
Литература Культура

Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
24 февраля в Москве состоялась торжественная церемония вручения ведомственной медали имени Александра Твардовского. Награды деятелям культуры вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Фото: министерство культуры Самарской области

Медаль учреждена в 2025 г. в честь выдающегося писателя-фронтовика, автора поэмы "Василий Теркин" — Александр Твардовский. Награда присуждается за вклад в реализацию значимых культурных проектов, в том числе в условиях военных действий.

В числе награжденных — Алла Шахматова, директор Самарского областного художественного музея. Высокой оценки удостоен масштабный выставочный проект музея "Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается", приуроченный к 80-летию Победы. Защитникам Отечества посвящается", приуроченный к 80-летию Победы. Экспозиция, организованная совместно с Музеем Победы, объединила более 200 произведений художников-фронтовиков, фронтовые дневники и письма, создавая глубокий эмоциональный образ военного времени.

Также заслуженной наградой отмечена Анжелика Власова, директор Городского Дома культуры Кинеля. На федеральном уровне отмечен культурно-просветительский проект "Время Героев — время Побед", который был реализован творческой командой учреждения и посвящен 80-летию Победы и Году защитника Отечества. В рамках проекта прошло 150 мероприятий — концертов, благотворительных спектаклей, выставок, кинопоказов и просветительских встреч, которые охватили свыше 50 тысяч человек.

В рамках церемонии были отмечены 30 деятелей культуры со всей страны — представители музейного и библиотечного дела, издательств, оркестров, средств массовой информации и общественных организаций.

"Служение культуре — это подлинное призвание. Культура обладает удивительной силой: она защищает правду, историю и традиционные духовно-нравственные ценности", — подчеркнула Ольга Любимова, поздравляя лауреатов.

