Исследование Литрес и LiveLib: 83% россиян в браке считают свою семью идеальной

Книжный сервис Литрес и рекомендательный сервис LiveLib опросили пользователей, чтобы узнать, какие литературные семьи они считают такими и как оценивают свои родственные связи. Большая часть опрошенных довольны своими семьями: 83% состоящих в браке и 70% свободных от брачных уз. Эталоном безупречных родственных взаимоотношений респонденты из двух категорий назвали семью Уизли из серии книг о Гарри Поттере (49%) и пару Арвен и Арагорна из "Властелина Колец" (23%).

Литрес и LiveLib провели исследование среди пользователей, которые состоят в браке, и тех, у кого нет супругов, но чьи близкие родственники входят в семейный круг. Большинство россиян (83%), состоящих в браке, считают свою семью идеальной. Среди тех, кто пока не определился со спутником жизни, этот показатель чуть ниже — 70%.

Искренняя забота (80% и 85%), уважительное отношение (77% и 59%) и любовь (76% и 58%), по мнению как состоящих в брачных отношениях, так и не состоящих соответственно, — главные характеристики идеальной семьи, с точки зрения опрошенных, назвавших свою семью образцовой.

Отсутствие понимания (51%), разное видение будущего (32%), финансовые разногласия (32%) и нарушение личных границ (30%) — ключевые причины, по которым респонденты, состоящие в браке, не могут назвать свой союз идеальным. У людей, оценивающих своих родственников, также лидирует отсутствие понимания (67%), на втором месте — нарушение личных границ (56%), а также отсутствие поддержки (42%).

Арвен и Арагорн из серии книг Джона Толкина "Властелин Колец" для большинства респондентов в браке (23%) — пример идеальной семейной пары. С минимальным отрывом второе место занимают Александр Григорьев и Катя Татаринова из романа Вениамина Каверина "Два капитана" (22%). Делла и Джим Юнг — герои рассказа О. Генри "Дары волхвов" — на третьем месте (21%).

Семья Уизли из серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере — ролевая модель идеальной семьи для большинства участников исследования, не состоящих в браке (49%). На втором месте (41%) — семья муми-троллей из серии книг Туве Янссон. Замыкает тройку лидеров семья Ростовых из романа-эпопеи Льва Николаевича Толстого "Война и мир", идеальной её считают 25% опрошенных.

"Неудивительно, что на первом месте по идеальности — шумная семейка Уизли из поттерианы. Она прекрасный пример взаимопонимания, поддержки, важности умения делиться мнением и слушать близких, заботиться и беречь друг друга. Несмотря на некоторые разногласия, Уизли сходятся в одном: самое главное — когда дома можно быть собой. Муми-тролли не отстают. У этих забавных существ стоит поучиться выдержке и искусству не унывать. Они находят выход из ситуаций вместе, и в этом их сила, даже когда на Муми-дол летит комета. Толстовские Ростовы сумели вырастить детей самостоятельными и сильными личностями, несмотря на стереотипы времени и общества. Они не кичатся своим положением и всегда гостеприимны. У этих трёх семей есть кое-что общее — весёлые, добрые и сердечные матери. Молли, Муми-мама и графиня Наталья на первый взгляд абсолютно разные, но их роднит трепетное отношение к близким и, конечно, поддержка преданных супругов, с которыми легко смотреть в одном направлении. Отлично дополняют картину идеальных семей Арвен и Арагорн: вопреки долгой разлуке они сберегли светлые чувства. Каверинских Сашу и Катю сблизили тайны, непростое взросление и желание обрести свой счастливый дом, который они готовы ценить. Чета Юнг О. Генри показала пример истинной жертвенности, когда каждый отдал самое ценное, чтобы порадовать другого. Всем нам стоит с такой лёгкостью идти на компромисс, не забывая оставаться собой в мире клипового мышления и красивых картинок в соцсетях. За крепкими семьями стоит большая внутренняя работа, уважение и ежедневная забота друг о друге", — считает редактор художественной литературы группы компаний "Литрес" Анна Данилина.

Методология: в основу методологии исследования лёг опрос, проведённый в июле 2025 года, в котором приняли участие более 800 пользователей из разных городов России. Респондентам было предложено ответить на вопросы через google-форму (сбор ответов осуществлялся с помощью площадок ГК "Литрес" — социальные сети, рассылки), затем данные были проанализированы с помощью встроенных инструментов Google, а также силами аналитиков компаний. При подсчёте использовалась пропорция, при которой все респонденты принимались за 100%, а остальные данные рассчитывались исходя из этого числа. Респондентам были предложены как готовые варианты ответов, так и возможность добавить свои в графе "Другое". Они могли выбрать один или несколько вариантов. В качестве ответов были предложены наиболее популярные семьи из отечественной и зарубежной литературы.