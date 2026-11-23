С 23 ноября в Самарской области стартует ежегодная операция "Ель". Лесная охрана перешла на усиленное патрулирование лесничеств для пресечения незаконных рубок молодых хвойных деревьев в предновогодний период. Операция "Ель" продлится с 23 ноября по 31 декабря. В этот период ежедневно на охрану лесов выходят от 16 до 32 мобильных групп из числа сотрудников министерства, лесничеств, полиции, комитета охоты и рыболовства, общественных лесных инспекторов и представителей органов местного самоуправления. Сохранение лесов региона ведётся в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".

Под пристальным вниманием находятся территории лесного фонда, расположенные близко к населенным пунктам и дачным массивам. На постах ГИБДД организована проверка необходимых документов для перевозки новогодних елей в автотранспортных средствах.

"Патрулирование лесничеств у нас ведется круглый год. Но в преддверии новогодних праздников мы усиливаем работу лесной охраны, корректируем маршруты исходя из географии хвойных молодняков Незаконная рубка сосны или ели диаметром до 12 см влечет уголовную ответственность по статье 260 УК РФ", — объясняет Дмитрий Кречин, главный консультант управления государственного лесного и пожарного надзора минприроды Самарской области.

В патрулировании лесов специалистам помогают 106 внештатных общественных инспекторов, распределенных по 16 лесничествам области. Они знают требования лесного законодательства и ежегодно отчитываются о проделанной работе. О нарушениях сообщают лесничим или в полицию. Так, например, благодаря работе внештатных сотрудников в конце весны зафиксировали незаконный спил растущего дуба. Ущерб составил 112 тыс. рублей. Нарушитель получил год и четыре месяца исправительных работ.

"Совмещаю патрулирование с основной работой водителя уже 5 лет. За это время зафиксировал 10 лесонарушений. Зимой на машине, летом на электровелосипеде проезжаю территорию лесничества. Ищу следы машин, примятую траву, прислушиваюсь к звуку пилы. Нарушения фиксирую и передаю информацию в лесной надзор. Уже выработалась насмотренность, запоминаю деревья и обстановку. Чаще просто беседую с людьми, предупреждаю. Хочется, чтобы лес жил. Раньше я служил в добровольной пожарной охране и видел, как огонь уничтожал сотни гектаров леса", — рассказал Алексей Никитин, общественный лесной инспектор Приволжского и Хворостянского районов.

В предыдущие годы за рубку новогодних елей к административной и уголовной ответственности привлекались граждане в Клявлинском и Похвистневском лесничествах; продолжается расследование уголовного дела о рубке хвойных деревьев в Большеглушицком лесничестве.

Напоминаем, за рубку одного хвойного дерева предусмотрены уголовное наказание в соответствии со ст. 260 УК РФ, а также возмещение ущерба, причиненного лесам. На территории лесного фонда Самарской области ущерб от незаконной рубки сосны диаметром до 12 см составляет свыше 8 тыс. руб., ели того же диаметра — свыше 7 тыс. рублей.

Жители региона могут легально приобрести новогодние деревья на елочных базарах. Хвойные деревья поступают туда из регионов, где есть лесные питомники, специализирующиеся на их выращивании.