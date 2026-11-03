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Экология Общество

Больше 10 тысяч жителей Самарской области вышли на уборку берегов рек и озер от мусора

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области подвели итоги сезона Всероссийской акции "Вода России". Сезон длился с апреля по октябрь в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". В муниципалитетах региона прошло 312 мероприятий — на 77 больше, чем в 2025 году. Всего приняли участие 10 659 человек.

Фото: Минприроды Самарской области

"Наш регион уже восьмой год подряд принимает участие во Всероссийской акции. С каждым годом число участников растет: в этом году на очистку берегов вышли на 1079 человек больше, чем в 2025-м. Однако дело не только в уборке территорий. Главное, что благодаря таким мероприятиям у жителей формируется экологическая культура и понимание ценности водных ресурсов. Кроме того, акция укрепляет экологическую безопасность региона — чистые берега снижают риск локальных загрязнений и дают природе восстанавливаться естественным путем. Благодарю глав муниципальных образований региона, вовлеченных в экологическую повестку, за личное участие и поддержку важных инициатив", — прокомментировал итоги акции заместитель председателя правительства Самарской области — министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

На берега рек и озер вышли жители 34 городов и районов области: волонтеры предприятий, госучреждений и молодежные объединения. Организаторами выступили региональное минприроды и муниципальные администрации. За семь месяцев волонтеры прошли 302 километра берегов и перевыполнили ежегодный план на 32 километра. Всего участники собрали 609 кубометров мусора — по объему это 38 мусоровозов.

Фото: Минприроды Самарской области

"Когда видишь, как берег меняется на глазах — сначала мусор, а через час чистая полоса песка и травы, — понимаешь, что это не капля в море. Мы приходим семьями, с коллегами, и каждый раз после уборки остается чувство, что сделал что-то по-настоящему нужное. Приятно, что в регионе столько людей, которым не все равно", — рассказала участница акции Евгения Звонова из Приволжья.

Больше всего мероприятий прошло в Кинельском, Волжском и Ставропольском районах.

"Для меня такая акция — прежде всего пример для детей. Мы вместе выходим на акцию, и они видят: чистота реки зависит от нас самих. После таких мероприятий они уже сами напоминают, что фантик нужно донести до урны. Ради этого стоит участвовать", — поделилась впечатлениями жительница Волжского района Марина Серебрякова.

Природоохранная акция "Вода России" направлена на сохранение водных ресурсов и воспитание экологической культуры.

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