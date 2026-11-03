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Общество

Самарский фотограф Артур Емельянов победил в юбилейном Международном фотоконкурсе "Русская цивилизация"

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оглашены победители X Международного фотоконкурса "Русская цивилизация". Церемония состоялась в рамках Международной недели "Народы России", которая проводится по указу президента РФ Владимира Путина и приурочена ко Дню народного единства. Ключевая тема недели — "Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности".

Фото: ФАДН России

В 2026 г. на юбилейный конкурс поступило 149 054 фотоработы от 49 423 авторов из России и зарубежных стран. Проект, проводимый ФАДН России, объединяет фотографов, которые через объектив показывают богатство культурного, исторического и духовного наследия нашей страны.

В Год единства народов России особенностью фотоконкурса стало учреждение специальной номинации ФГБУ "Дом народов России" "Россия — семья семей", посвященной семейным хроникам, трудовым и творческим династиям, а также многонациональным семьям.

В номинации "Традиции большой страны" первое место занял представитель Самарской области — Артур Емельянов с серией работ "Законы братства". Артур Емельянов — фотограф, журналист и главный редактор журнала "РУССКИЙ КВАДРАТ", автор фотовыставки "Самарский рубеж", где представлены 40 портретов бойцов 1445-го полка. В описании к работам подчеркивается ключевая идея — ценность нерушимого товарищества и взаимовыручки на полях СВО, которые скрепляют воинов прочнее любых уставов.

Фотоконкурс "Русская цивилизация" проводится ежегодно и объединяет как профессионалов, так и любителей, стремящихся показать подлинную Россию — страну людей, традиций и смыслов.

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