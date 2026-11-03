Самарский фотограф Артур Емельянов победил в юбилейном Международном фотоконкурсе "Русская цивилизация"

Оглашены победители X Международного фотоконкурса "Русская цивилизация". Церемония состоялась в рамках Международной недели "Народы России", которая проводится по указу президента РФ Владимира Путина и приурочена ко Дню народного единства. Ключевая тема недели — "Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности".
В 2026 г. на юбилейный конкурс поступило 149 054 фотоработы от 49 423 авторов из России и зарубежных стран. Проект, проводимый ФАДН России, объединяет фотографов, которые через объектив показывают богатство культурного, исторического и духовного наследия нашей страны.
В Год единства народов России особенностью фотоконкурса стало учреждение специальной номинации ФГБУ "Дом народов России" "Россия — семья семей", посвященной семейным хроникам, трудовым и творческим династиям, а также многонациональным семьям.
В номинации "Традиции большой страны" первое место занял представитель Самарской области — Артур Емельянов с серией работ "Законы братства". Артур Емельянов — фотограф, журналист и главный редактор журнала "РУССКИЙ КВАДРАТ", автор фотовыставки "Самарский рубеж", где представлены 40 портретов бойцов 1445-го полка. В описании к работам подчеркивается ключевая идея — ценность нерушимого товарищества и взаимовыручки на полях СВО, которые скрепляют воинов прочнее любых уставов.
Фотоконкурс "Русская цивилизация" проводится ежегодно и объединяет как профессионалов, так и любителей, стремящихся показать подлинную Россию — страну людей, традиций и смыслов.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...