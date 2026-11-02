В Самаре собираются запретить пестрые дома и пластиковые балконы

В Самаре проходят общественные обсуждения проекта поправок в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города. Они предусматривают изменение требований к архитектурно-градостроительному облику (АГО) новой застройки.
Проект разработали специалисты министерства градостроительной политики Самарской области и АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" при участии экспертов, архитекторов и девелоперов. Предусмотрено создание двух зон АГО:
- АГО-1 — зона исторического поселения;
- АГО-2 — остальная территория города.
При этом в пределах второй зоны выделена подзона АГО-2.1. В нее вошли территории, расположенные вдоль магистральных улиц и побережья, центральных проездов и общественно-рекреационных пространств городского масштаба.
"Для этой подзоны установлены дополнительные дифференцированные требования к АГО объектов, направленные на формирование целостных комплексных решений застройки вдоль активных пешеходных, транспортных, туристических маршрутов и водных путей", — говорится в проекте.
Среди общих требований — цветовые решения. Выбирать их необходимо с учетом колористики окружающей застройки и установленных ограничений, в соответствии с цветовым стандартом RAL (международная система соответствия цветов), кроме случаев применения натуральных природных материалов или их имитации.
"Объекты, обладающие признаками диссонирующей застройки, не используются в качестве образца для определения колористического решения", — отмечается в документе.
При этом запрещаются:
- определенные цвета — в список, составленный по RAL, вошли отдельные оттенки желтого, оранжевого, красного, фиолетового, синего, зеленого, черного и розового;
- хаотичное чередование цветов, эффект "пикселизации", "шахмат", нерегулярные цветовые пятна и градиенты без композиционно обоснованного архитектурного решения;
- остекление с тонировкой в насыщенные цвета (синий, зелёный, красный, золотой и аналогичные).
"Для отделки фасада ОКС применяется один основной цвет, занимающий большую часть, и не более двух дополнительных цветов. Акцентные цвета используются локально для архитектурных и конструктивных элементов. Допускается применение монохромного цветового фасадного решения и остекление с нейтральной тонировкой", — говорится в проекте.
В отдельных локациях вводятся ограничения по использованию акцентных цветов: не более трех — в историческом поселении (АГО-1), не более двух — в подзоне АГО-2.1. В центре также запрещается применение профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, сэндвич-панелей, металлического и пластикового сайдинга, сотового поликарбоната, пленки (в том числе самоклеящейся), системы навесного фасада с открытой системой крепления.
Прописали и отдельные требования к АГО многоквартирных жилых домов. В частности, запрещается устройство глухих пластиковых полотен на балконах и лоджиях. При этом в зоне АГО-2 балконы и лоджии на лицевых фасадах ОКС должны быть остеклены, но предсмотрен и ряд исключений. Также запрещается использование в строительстве и отделке таких материалов, как профлист, пластиковый сайдинг, сотовый поликарбонат, фанера или вагонка.
Изучить все материалы и выразить свое мнение о них можно на сайте мэрии Самары. Отзывы собирают до 14 ноября включительно.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...