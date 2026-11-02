В Самаре собираются запретить пестрые дома и пластиковые балконы

В Самаре проходят общественные обсуждения проекта поправок в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города. Они предусматривают изменение требований к архитектурно-градостроительному облику (АГО) новой застройки.

Проект разработали специалисты министерства градостроительной политики Самарской области и АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" при участии экспертов, архитекторов и девелоперов. Предусмотрено создание двух зон АГО:

АГО-1 — зона исторического поселения;

АГО-2 — остальная территория города.

При этом в пределах второй зоны выделена подзона АГО-2.1. В нее вошли территории, расположенные вдоль магистральных улиц и побережья, центральных проездов и общественно-рекреационных пространств городского масштаба.

"Для этой подзоны установлены дополнительные дифференцированные требования к АГО объектов, направленные на формирование целостных комплексных решений застройки вдоль активных пешеходных, транспортных, туристических маршрутов и водных путей", — говорится в проекте.

Среди общих требований — цветовые решения. Выбирать их необходимо с учетом колористики окружающей застройки и установленных ограничений, в соответствии с цветовым стандартом RAL (международная система соответствия цветов), кроме случаев применения натуральных природных материалов или их имитации.

"Объекты, обладающие признаками диссонирующей застройки, не используются в качестве образца для определения колористического решения", — отмечается в документе.

При этом запрещаются:

определенные цвета — в список, составленный по RAL, вошли отдельные оттенки желтого, оранжевого, красного, фиолетового, синего, зеленого, черного и розового;

хаотичное чередование цветов, эффект "пикселизации", "шахмат", нерегулярные цветовые пятна и градиенты без композиционно обоснованного архитектурного решения;

остекление с тонировкой в насыщенные цвета (синий, зелёный, красный, золотой и аналогичные).

"Для отделки фасада ОКС применяется один основной цвет, занимающий большую часть, и не более двух дополнительных цветов. Акцентные цвета используются локально для архитектурных и конструктивных элементов. Допускается применение монохромного цветового фасадного решения и остекление с нейтральной тонировкой", — говорится в проекте.

В отдельных локациях вводятся ограничения по использованию акцентных цветов: не более трех — в историческом поселении (АГО-1), не более двух — в подзоне АГО-2.1. В центре также запрещается применение профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, сэндвич-панелей, металлического и пластикового сайдинга, сотового поликарбоната, пленки (в том числе самоклеящейся), системы навесного фасада с открытой системой крепления.

Прописали и отдельные требования к АГО многоквартирных жилых домов. В частности, запрещается устройство глухих пластиковых полотен на балконах и лоджиях. При этом в зоне АГО-2 балконы и лоджии на лицевых фасадах ОКС должны быть остеклены, но предсмотрен и ряд исключений. Также запрещается использование в строительстве и отделке таких материалов, как профлист, пластиковый сайдинг, сотовый поликарбонат, фанера или вагонка.

Изучить все материалы и выразить свое мнение о них можно на сайте мэрии Самары. Отзывы собирают до 14 ноября включительно.