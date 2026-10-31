Проспект Кирова предполагается расширить, но не для машин

В основном массиве застройки Самары необходимо усилить поперечные и продольные связи дорог. В проекте единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования города предусмотрели проведение более чем 20 мероприятий, в том числе реконструкцию крупных магистралей.
Как рассказал один из разработчиков, специалист НИИ ПГ Илья Резников, одно из них - расширение проспекта Кирова. Предлагается построить полосы для движения общественного транспорта.
Также в список мероприятий включили:
- соединение улицы XXII Партсъезда от проспекта Карла Маркса до Ставропольской;
- реконструкция путепровода на улице XXII Партсъезда с расширением проезжей части и обособлением трамвайных путей;
- строительство дороги на участке улицы Советской, где сейчас ездят только трамваи;
- реконструкция улицы Ставропольской до полноценной двусторонней дороги на всем протяжении;
- реконструкция Ракитовского шоссе и улицы Алма-Атинской;
- строительство боковых проездов на Московском шоссе;
- расширение Красноглинского шоссе (от Московского до Волжского шоссе);
- строительство Северного шоссе с многоуровневой развязкой в районе пересечения с ж/д.
Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования Самары будет представлять собой новый генеральный план и правила землепользования и застройки. В нем будет обозначено, где и что можно строить, какие общественные пространства и рекреационные зоны будут развиваться, какие объекты социальной и транспортной инфраструктуры планируется построить. Разработкой проекта занимается Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (НИИ ПГ) г. Санкт-Петербург. На публичные слушания документ планируют выставить в первом квартале 2027 года.