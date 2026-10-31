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Общество

Проспект Кирова предполагается расширить, но не для машин

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В основном массиве застройки Самары необходимо усилить поперечные и продольные связи дорог. В проекте единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования города предусмотрели проведение более чем 20 мероприятий, в том числе реконструкцию крупных магистралей.

Фото: Александра Ламзина
Новый генплан: как будут развивать транспортную инфраструктуру Самары Новый генплан: как будут развивать транспортную инфраструктуру Самары
Жителей Самары необходимо пересаживать с личных авто на общественный транспорт. Таков основной посыл проекта нового генплана города в части развития инфраструктуры. Разработчики обозначили варианты развития метрополитена, прокладки трамвайных и троллейбусных линий, а также крупные дорожные проекты. Рассказываем о них подробно.

Как рассказал один из разработчиков, специалист НИИ ПГ Илья Резников, одно из них - расширение проспекта Кирова. Предлагается построить полосы для движения общественного транспорта.

Также в список мероприятий включили:

  • соединение улицы XXII Партсъезда от проспекта Карла Маркса до Ставропольской;
  • реконструкция путепровода на улице XXII Партсъезда с расширением проезжей части и обособлением трамвайных путей;
  • строительство дороги на участке улицы Советской, где сейчас ездят только трамваи;
  • реконструкция улицы Ставропольской до полноценной двусторонней дороги на всем протяжении;
  • реконструкция Ракитовского шоссе и улицы Алма-Атинской;
  • строительство боковых проездов на Московском шоссе;
  • расширение Красноглинского шоссе (от Московского до Волжского шоссе);
  • строительство Северного шоссе с многоуровневой развязкой в районе пересечения с ж/д.

Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования Самары будет представлять собой новый генеральный план и правила землепользования и застройки. В нем будет обозначено, где и что можно строить, какие общественные пространства и рекреационные зоны будут развиваться, какие объекты социальной и транспортной инфраструктуры планируется построить. Разработкой проекта занимается Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (НИИ ПГ) г. Санкт-Петербург. На публичные слушания документ планируют выставить в первом квартале 2027 года. 

 

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