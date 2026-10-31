Проспект Кирова предполагается расширить, но не для машин

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В основном массиве застройки Самары необходимо усилить поперечные и продольные связи дорог. В проекте единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования города предусмотрели проведение более чем 20 мероприятий, в том числе реконструкцию крупных магистралей.

Фото: Александра Ламзина