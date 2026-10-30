Премьера фильма о вербовке детей украинскими спецслужбами "Не говори "Да" состоится 30 октября

В пятницу, 30 октября, в 20:00 в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" состоится премьера документального фильма "Не говори "ДА". Это фильм-расследование специального корреспондента Виталия Кармазина о вербовке детей украинскими спецслужбами.

Зрители увидят реальные уголовные дела, допросы и интервью с теми, кто совершил преступления, и теми, кого удалось остановить.

Фильм раскрывает механизмы манипуляции: от знакомства в мессенджере до шантажа и психологической обработки.

"Не говори "Да" — это предупреждение о невидимой войне, в которой главной мишенью становятся дети.