Полиция разыскивает пропавшего подростка из Тольятти

В четверг, 29 октября, 15-летний Палхов Лев ушел из учреждения "Единство" (Комсомольский район, ул. Шлюзовая, д. 8), с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщают в ГУ МВД по Самарской области.
Приметы: на вид 14–15 лет, рост 160–165 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, карие глаза.
Был одет: черные спортивные брюки, черная куртка, белые кроссовки.
К розыску привлечены участковые, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, госавтоинспекторы и другие подразделения. Ориентировки направлены в правоохранительные структуры.
Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшего подростка, сообщите по телефонам: 8 (8482) 93‑47‑43, 8 927 895‑13‑59 или 112.