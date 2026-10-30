Полиция разыскивает пропавшего подростка из Тольятти

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В четверг, 29 октября, 15-летний Палхов Лев ушел из учреждения "Единство" (Комсомольский район, ул. Шлюзовая, д. 8), с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщают в ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области