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Полиция разыскивает пропавшего подростка из Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 29 октября, 15-летний Палхов Лев ушел из учреждения "Единство" (Комсомольский район, ул. Шлюзовая, д. 8), с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщают в ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Приметы: на вид 14–15 лет, рост 160–165 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, карие глаза.

Был одет: черные спортивные брюки, черная куртка, белые кроссовки.

К розыску привлечены участковые, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, госавтоинспекторы и другие подразделения. Ориентировки направлены в правоохранительные структуры.

Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшего подростка, сообщите по телефонам: 8 (8482) 93‑47‑43, 8 927 895‑13‑59 или 112.

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