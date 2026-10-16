В ночь на 16 октября над Самарской областью сбили БПЛА

В ночь на пятницу, 16 октября, над территорией Самарской области были сбиты вражеские БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи, с 20.00 15 октября до 8.00 16 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 644 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Ленинградской области, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря", — говорится в сообщении ведомства.
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