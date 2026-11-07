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В Сызрани поезд насмерть сбил мужчину

СЫЗРАНЬ. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани по факту травмирования на железной дороге мужчины проводится проверка, сообщает Центральное МСУТ СК России.

Предварительно установлено, что в пятницу, 6 ноября, на перегоне Кашпир — Сызрань — Город поездом смертельно травмирован местный житель. Мужчина попытался перебежать железную дорогу перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не смог.

"Следственными органами Центрального МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, оцениваются действия всех ответственных лиц", — уточнили в ведомстве.

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