Пенсионер, потерявшийся в лесу в Сызранском районе, найден живым

В Сызранском районе найден 66-летний мужчина, который заблудился в лесу 18 сентября.
ЧП произошло у с. Смолькино. Пенсионер найден спасателями, в медицинской помощи не нуждался, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
В Сызранском районе найден 66-летний мужчина, который заблудился в лесу 18 сентября.
ЧП произошло у с. Смолькино. Пенсионер найден спасателями, в медицинской помощи не нуждался, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс