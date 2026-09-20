В Самарской области проголосовали 39,79% жителей

По состоянию на 10:00 20 сентября явка избирателей на выборах в Самарской области составила 39,79%.

В воскресенье, 20 сентября, последний день голосования за кандидатов в Государственную думу и Самарскую губернскую думу. Избирательные участки будут работать до 20:00.