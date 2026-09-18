Семейная традиция: многодетные родители Самарской области голосуют вместе с детьми

В Самарской области многодетные семьи активно участвуют в выборах, подавая пример подрастающему поколению. Для многих из них голосование — не просто процедура, а семейная традиция и осознанная гражданская позиция.
Семья Матвеевых из Чапаевска ходит на выборы всей семьей — с тремя детьми. "Участвовать в голосовании считаем своим долгом и не пропускаем ни одних выборов, дети всегда с нами", — рассказывает многодетная мама Екатерина Матвеева.
Обязательным считают участие в выборах и супруги Волковы. Они всегда на избирательном участке всей семьей. Сейчас старший сын вырос, и родители стали для него примером — теперь он сам реализует свое конституционное право избирать.
"Мы считаем гражданским долгом ходить на выборы, не пропускать. Нам важно выразить свою позицию и быть услышанными. Значение имеет каждый голос", — уверена трижды мама Марина Волкова.
Вместе с детьми приходит на избирательный участок мама семерых детей Ольга Козлова из Сызрани. В этом году ее старшая дочь Дарья тоже реализовала свое конституционное право, впервые став участницей процесса.
"Голосую я всегда. Хоть и нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, но очень удобно, что можно голосовать в любой из трех дней. Теперь вот и старшая голосует", — объяснила Ольга.
Многие многодетные родители сами выросли в семьях, где голосование было традицией, и теперь своим примером учат детей осознавать важность своего голоса для будущего страны, региона и города.
Всей большой семьей пришли на избирательный участок Лебедевы. Старший сын Дмитрий голосует во второй раз — в этом году парню исполнилось 19 лет.
"Мы приходим вместе, можно сказать, это наша семейная традиция. И нравится голосовать в первый день, тогда субботу и воскресенье можно посвятить семье и делам", — говорит многодетная мама Анна Лебедева.
"Мы всегда голосовать ходим с детьми, потому что им интересно: бюллетени, кабинки и урны для голосования. Этот год у нас особенный — впервые голосует сын Данила, который и маленьким с нами ходил, — делится мама троих детей Анна Аргасцева. — Мне важно, чтобы мой голос был учтен".
В Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным, такие семейные истории особенно значимы — они показывают, что единство начинается с семьи.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.