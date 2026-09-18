Семейная традиция: многодетные родители Самарской области голосуют вместе с детьми

В Самарской области многодетные семьи активно участвуют в выборах, подавая пример подрастающему поколению. Для многих из них голосование — не просто процедура, а семейная традиция и осознанная гражданская позиция.

Семья Матвеевых из Чапаевска ходит на выборы всей семьей — с тремя детьми. "Участвовать в голосовании считаем своим долгом и не пропускаем ни одних выборов, дети всегда с нами", — рассказывает многодетная мама Екатерина Матвеева.

Обязательным считают участие в выборах и супруги Волковы. Они всегда на избирательном участке всей семьей. Сейчас старший сын вырос, и родители стали для него примером — теперь он сам реализует свое конституционное право избирать.

"Мы считаем гражданским долгом ходить на выборы, не пропускать. Нам важно выразить свою позицию и быть услышанными. Значение имеет каждый голос", — уверена трижды мама Марина Волкова.

Вместе с детьми приходит на избирательный участок мама семерых детей Ольга Козлова из Сызрани. В этом году ее старшая дочь Дарья тоже реализовала свое конституционное право, впервые став участницей процесса.

"Голосую я всегда. Хоть и нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, но очень удобно, что можно голосовать в любой из трех дней. Теперь вот и старшая голосует", — объяснила Ольга.

Многие многодетные родители сами выросли в семьях, где голосование было традицией, и теперь своим примером учат детей осознавать важность своего голоса для будущего страны, региона и города.

Всей большой семьей пришли на избирательный участок Лебедевы. Старший сын Дмитрий голосует во второй раз — в этом году парню исполнилось 19 лет.

"Мы приходим вместе, можно сказать, это наша семейная традиция. И нравится голосовать в первый день, тогда субботу и воскресенье можно посвятить семье и делам", — говорит многодетная мама Анна Лебедева.

"Мы всегда голосовать ходим с детьми, потому что им интересно: бюллетени, кабинки и урны для голосования. Этот год у нас особенный — впервые голосует сын Данила, который и маленьким с нами ходил, — делится мама троих детей Анна Аргасцева. — Мне важно, чтобы мой голос был учтен".

В Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным, такие семейные истории особенно значимы — они показывают, что единство начинается с семьи.