Суд вынес приговор селянину из Самарской области по делу о мнимом минировании кафе

Житель села Богатое, находясь в нетрезвом состоянии, в апреле 2026 г. позвонил на номер 112 и сообщил о готовящемся взрыве в кафе "Настоящая пекарня". Тревога оказалась ложной: при проверке взрывчатых веществ не обнаружили.
Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Самарской области, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма суд назначил 69-летнему пенсионеру 3 года условно с испытательным сроком 1 год.
Кроме того, с виновного взыскали более 7 800 руб. в счет возмещения ущерба.
Подсудимый полностью признал вину; суд учел его возраст и сотрудничество со следствием.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...