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Суды Происшествия

Суд вынес приговор селянину из Самарской области по делу о мнимом минировании кафе

БОГАТОЕ. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель села Богатое, находясь в нетрезвом состоянии, в апреле 2026 г. позвонил на номер 112 и сообщил о готовящемся взрыве в кафе "Настоящая пекарня". Тревога оказалась ложной: при проверке взрывчатых веществ не обнаружили.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Самарской области, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма суд назначил 69-летнему пенсионеру 3 года условно с испытательным сроком 1 год.

Кроме того, с виновного взыскали более 7 800 руб. в счет возмещения ущерба.

Подсудимый полностью признал вину; суд учел его возраст и сотрудничество со следствием.

 

Гид потребителя

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