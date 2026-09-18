Суд вынес приговор селянину из Самарской области по делу о мнимом минировании кафе

Житель села Богатое, находясь в нетрезвом состоянии, в апреле 2026 г. позвонил на номер 112 и сообщил о готовящемся взрыве в кафе "Настоящая пекарня". Тревога оказалась ложной: при проверке взрывчатых веществ не обнаружили.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Самарской области, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма суд назначил 69-летнему пенсионеру 3 года условно с испытательным сроком 1 год.

Кроме того, с виновного взыскали более 7 800 руб. в счет возмещения ущерба.

Подсудимый полностью признал вину; суд учел его возраст и сотрудничество со следствием.