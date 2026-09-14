В Самаре вынесли еще один приговор члену группировки "Неверовские" Браеву

Самарский областной суд вынес решение по еще одному уголовному делу предполагаемого участника группировки "Неверовские" Александра Браева. Александр Браев ранее получил большой срок по делу о похищении главы группы "ЭкоВоз" Александра Душкова. Последний исчез в 2012 году. Предполагалось, что его "заказал" лидер тольяттинской ОПГ Сергей Неверов из-за своих интересов в бизнесе.

Бывший гендиректор группы "ЭкоВоз" Александр Душков исчез 7 сентября 2012 года. Незадолго до этого он помешал лидеру "Неверовской группировки".

"По версии следствия, в 2012 г. Сергей Неверов узнал о плане по включению акций ОАО "Автоградтранс" в программу приватизации муниципального имущества Тольятти. Он не хотел терять контроль над организацией и решил приобрести акции компании", — было указано в материалах уголовного дела.

Вскоре Неверов услышал, что такие же планы были и у Александра Душкова. Тогда он, по версии следствия, решил конкурента похитить и припугнуть. Для этих целей Неверов вызвал к себе предполагаемого члена ОПС по фамилии Тырлышкин, дал ему фото Душкова и потребовал того выкрасть. Тырлышкин вызвал к себе "младших" членов ОПС — Зинина, Душенкова, Браева и Стенькина.

Им он поручил навести справки о Душкове, узнать его распорядок дня и спланировать преступление. Все было готово к 7 сентября 2012 года. Около 8:00 Душков приехал в тольяттинский коррекционный детский дом № 10 на ул. Дзержинского (мужчина занимался благотворительностью). Там он пробыл какое-то время, а затем вышел к своей Audi А6. Тогда на него набросились Стенькин и Душенков. Первый стукнул благотворителя по голове, а второй ударил по ногам полипропиленовой трубой. Александр Душков потерял сознание. Его при помощи Зинина погрузили в ВАЗ-2105 с номерами "876" и повезли в сторону Подстепок Ставропольского района Самарской области. Якобы там ждали еще двое.

"Мы выгрузили Душкова из багажника. Сафронов стал высказывать недовольство чем-то Душкову, кричать на него. Затем я увидел, как Сафронов достал пистолет и дважды выстрелил в лежащего на земле Душкова. Затем труп Душкова перевезли в багажнике в ангар возле АГЗС дяди Браева на ул. Офицерской. В ангаре труп разрубили на части и разложили по пакетам Сафронов и Душенков. Затем я, Душенков и Зинин уехали в Подстепки. Местонахождение частей тела мне неизвестно", — рассказал Стенькин.

Впрочем, позже Душенков сказал Стенькину, будто бы останки сожгли.

В дальнейших показаниях Стенькин уже добавил новые детали рассказа. Он сказал, что Душенков и Сафронов требовали, чтоб он и Зинин нанесли несколько ударов ножом по трупу. Они выполнили это требование. Также Стенькин уточнил, что его пытались заставить помогать в расчленении тела Душкова, но ему стало плохо и он отказался. В итоге руки, ноги и голову отрубали топорами Сафронов и Душенков, а водитель держал части тела. К тому же Стенькин припомнил, что в ангаре была большая металлическая печь.

10 февраля 2022 г. облсуд назначил Зинину и Стенькину по 16 лет лишения свободы, Браеву — 15 с половиной лет заключения, а Егорову — пять лет колонии строгого режима. В апелляции суд лишь исключил из приговора назначение Браеву и Зинину дополнительного наказания — ограничения свободы.

Позже осужденные выслушали приговор за кражу тома уголовного дела. Браев, Стенькин и Зинин ходатайствовали об ознакомлении с материалами дела об исчезновении Душкова. По версии следователей, троица решила украсть и уничтожить том уголовного дела, чтобы избежать своевременного рассмотрения в апелляционной инстанции. 8 сентября 2022 г. они знакомились с материалами в зале суда, после чего Зинин тайно завернул в газету том № 119 и вынес его в камеру конвойного помещения. Стенькин положил том к личным вещам и перенес его в конвойный автомобиль.

Там разорвали бумаги на мелкие фрагменты и разбросали по полу. Троицу обвинили во вмешательстве в деятельность суда (ч. 1 ст. 294 УК РФ). Браева, Стенькина и Зинина признали виновными, но суд освободил их от ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Но и это был не последний приговор. Далее всплыла история с нападением на полицейских. 23 августа 2024 г. стражи порядка конвоировали Браева в Самарский районный суд. Когда Браева привезли в суд и досмотрели вещи, то обнаружили кипятильник. Такой предмет был запрещен. Конвоир потребовал, чтобы Браев зашел в камеру, но тот отказался, стал повышать голос и требовал отдать кипятильник. Браева пытались поместить в камеру, но он толкнул рукой в грудь и ударил локтем в голову первого полицейского и сдавил своими наручниками левое предплечье второго полицейского. За это Браева приговорили к двум годам, на днях облсуд оставил решение в силе.