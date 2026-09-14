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Суды Происшествия

В Самаре вынесли еще один приговор члену группировки "Неверовские" Браеву

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес решение по еще одному уголовному делу предполагаемого участника группировки "Неверовские" Александра Браева. Александр Браев ранее получил большой срок по делу о похищении главы группы "ЭкоВоз" Александра Душкова. Последний исчез в 2012 году. Предполагалось, что его "заказал" лидер тольяттинской ОПГ Сергей Неверов из-за своих интересов в бизнесе.

Фото: Юлия Шехмаметьева

Бывший гендиректор группы "ЭкоВоз" Александр Душков исчез 7 сентября 2012 года. Незадолго до этого он помешал лидеру "Неверовской группировки".

"По версии следствия, в 2012 г. Сергей Неверов узнал о плане по включению акций ОАО "Автоградтранс" в программу приватизации муниципального имущества Тольятти. Он не хотел терять контроль над организацией и решил приобрести акции компании", — было указано в материалах уголовного дела.

Вскоре Неверов услышал, что такие же планы были и у Александра Душкова. Тогда он, по версии следствия, решил конкурента похитить и припугнуть. Для этих целей Неверов вызвал к себе предполагаемого члена ОПС по фамилии Тырлышкин, дал ему фото Душкова и потребовал того выкрасть. Тырлышкин вызвал к себе "младших" членов ОПС — Зинина, Душенкова, Браева и Стенькина.

Им он поручил навести справки о Душкове, узнать его распорядок дня и спланировать преступление. Все было готово к 7 сентября 2012 года. Около 8:00 Душков приехал в тольяттинский коррекционный детский дом № 10 на ул. Дзержинского (мужчина занимался благотворительностью). Там он пробыл какое-то время, а затем вышел к своей Audi А6. Тогда на него набросились Стенькин и Душенков. Первый стукнул благотворителя по голове, а второй ударил по ногам полипропиленовой трубой. Александр Душков потерял сознание. Его при помощи Зинина погрузили в ВАЗ-2105 с номерами "876" и повезли в сторону Подстепок Ставропольского района Самарской области. Якобы там ждали еще двое.

"Мы выгрузили Душкова из багажника. Сафронов стал высказывать недовольство чем-то Душкову, кричать на него. Затем я увидел, как Сафронов достал пистолет и дважды выстрелил в лежащего на земле Душкова. Затем труп Душкова перевезли в багажнике в ангар возле АГЗС дяди Браева на ул. Офицерской. В ангаре труп разрубили на части и разложили по пакетам Сафронов и Душенков. Затем я, Душенков и Зинин уехали в Подстепки. Местонахождение частей тела мне неизвестно", — рассказал Стенькин.

Впрочем, позже Душенков сказал Стенькину, будто бы останки сожгли.

В дальнейших показаниях Стенькин уже добавил новые детали рассказа. Он сказал, что Душенков и Сафронов требовали, чтоб он и Зинин нанесли несколько ударов ножом по трупу. Они выполнили это требование. Также Стенькин уточнил, что его пытались заставить помогать в расчленении тела Душкова, но ему стало плохо и он отказался. В итоге руки, ноги и голову отрубали топорами Сафронов и Душенков, а водитель держал части тела. К тому же Стенькин припомнил, что в ангаре была большая металлическая печь.

10 февраля 2022 г. облсуд назначил Зинину и Стенькину по 16 лет лишения свободы, Браеву — 15 с половиной лет заключения, а Егорову — пять лет колонии строгого режима. В апелляции суд лишь исключил из приговора назначение Браеву и Зинину дополнительного наказания — ограничения свободы.

Позже осужденные выслушали приговор за кражу тома уголовного дела. Браев, Стенькин и Зинин ходатайствовали об ознакомлении с материалами дела об исчезновении Душкова. По версии следователей, троица решила украсть и уничтожить том уголовного дела, чтобы избежать своевременного рассмотрения в апелляционной инстанции. 8 сентября 2022 г. они знакомились с материалами в зале суда, после чего Зинин тайно завернул в газету том № 119 и вынес его в камеру конвойного помещения. Стенькин положил том к личным вещам и перенес его в конвойный автомобиль.

Там разорвали бумаги на мелкие фрагменты и разбросали по полу. Троицу обвинили во вмешательстве в деятельность суда (ч. 1 ст. 294 УК РФ). Браева, Стенькина и Зинина признали виновными, но суд освободил их от ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Но и это был не последний приговор. Далее всплыла история с нападением на полицейских. 23 августа 2024 г. стражи порядка конвоировали Браева в Самарский районный суд. Когда Браева привезли в суд и досмотрели вещи, то обнаружили кипятильник. Такой предмет был запрещен. Конвоир потребовал, чтобы Браев зашел в камеру, но тот отказался, стал повышать голос и требовал отдать кипятильник. Браева пытались поместить в камеру, но он толкнул рукой в грудь и ударил локтем в голову первого полицейского и сдавил своими наручниками левое предплечье второго полицейского. За это Браева приговорили к двум годам, на днях облсуд оставил решение в силе.

Первый свой приговор Браев выслушал в 2013 году в Октябрьском районном суде Пензы. В том случае Браеву вменили несколько преступлений. Например, Браев продал железобетонные плиты с коровника, заверив покупателей, что здание принадлежит ему. Вменяли Браеву и его товарищу Михаилу Душенкову тогда и нападение на почве личных неприязненных отношений в баре, а также незаконное требование с другого человека 500 тыс. рублей. Тогда Браеву назначили 1 год и 3 месяца колонии строгого режима. Параллельно разворачивалась жуткая история с похищением Душкова.

Гид потребителя

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