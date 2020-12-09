Стали известны подробности похищения экс-гендиректора ГК "ЭкоВоз"

В суде Самарской области прошло первое заседание по делу обвиняемых в похищении Александра Душкова. Трем подозреваемым: Роману Зинину, Александру Браеву и Сергею Стенькину — также вменили организацию и участие в преступном сообществе, бандитизм и мошенничестве.

Как стало известно из материалов уголовного дела, бывшего гендиректора ГК "ЭкоВоз" Александра Душкова увезли в Ставропольский район. Но что с ним происходило дальше, так и осталось неразгаданным. Подозревают в его устранении членов преступного сообщества "Неверовские".

"По версии следствия, в 2012 г. Сергей Неверов узнал о плане по включению в программу приватизации муниципального имущества Тольятти акций ОАО "Автоградтранс". Он не хотел терять контроль над организацией и решил приобрести акции компании", — указано в материалах уголовного дела, которое рассматривает суд.

Но вскоре Неверов услышал, что такие же планы были и у Александра Душкова. Тогда он, по версии следствия, решил конкурента похитить и припугнуть. Для этих целей Неверов вызвал к себе предполагаемого члена ОПС по фамилии Тырлышкин, дал ему фото Душкова и потребовал того выкрасть. Тырлышкин вызвал к себе "младших" членов ОПС — Зинина, Душенкова, Браева и Стенькина. Им он поручил навести справки о Душкове, узнать его распорядок дня и спланировать преступление. Все было готово к 7 сентября 2012 года. Около 8:00 Душков приехал в тольяттинский коррекционный детский дом № 10 на ул. Дзержинского — мужчина занимался благотворительностью. Там он пробыл какое-то время, а затем вышел к своей Audi А6. Тогда на него набросились Стенькин и Душенков. Первый стукнул благотворителя по голове, а второй ударил по ногам полипропиленовой трубой. Александр Душков потерял сознание. Его при помощи Зинина погрузили в ВАЗ-2105 с номерами "876" и повезли в сторону Подстепок Ставропольского района Самарской области. Машина остановилась в 240 м от южной границы обочины дороги "36Н-571".

"Там его передали не установленным следствием лицам", — указали в материалах уголовного дела следователи.

Что происходило с Александром Душковым дальше, так и осталось загадкой. Но с тех пор мужчину не видели.

Кроме этого, Браева обвинили и в мошенничестве со страховыми выплатами. По версии следствия, он в декабре 2017 г. он застраховал свой дом в Пензенской области, в с. Напольный Вьяс, и сообщил недостоверные сведения о техническом сооружении дома. Страховому агенту он показал фотографии чужого дома. Застраховал имущество Браев на 2,2 млн рублей. Уже в мае 2018 г. дом удивительным образом сгорел, а Браев обратился за выплатой. Правда страховщики заметили несоответствие документов на дом и фотографий, поэтому в выплате отказали.

Как считают силовики, Браев, Зинин и Стенькин были в числе группировки "Неверовские" много лет. Само же ОПС создали в 1997 году. На счету членов сообщества — много преступлений. Например, рейдерские захваты предприятий, "крышевание" и хищение имущества коммерсантов. Также некоторых неверовских уже судили за убийства и покушения.

Неверовские действовали в разных регионах. В материалах уголовного дела фигурирует и масштабная "стрелка" группировки с представителями другого сообщества — "Олимпийцы" — в Пензе в начале "нулевых".

"Неверовские приехали в количестве примерно 150 человек на отечественных автомашинах и иномарках. Встреча была назначена в гостинице "Пенза". Встреча была запланирована людьми Неверова. Они заблаговременно пришли в помещение гостиницы, забронировали все номера, чтобы никто не мог заселиться. Они также зашли в ресторан, попросили гостей покинуть его, заплатили за всех присутствующих по счетам, чтобы не было скандалов. Неверовские вели себя очень корректно с гражданами. После этого здание гостиницы окружили джипами, чтобы показать всем масштаб группировки Неверова и их силу", — указано в материалах уголовного дела.

Теперь Браеву, Зинину и Стенькину грозят долгие годы лишения свободы. Следующее заседание суда назначили на 21 декабря. Многие предполагаемые члены группировки сейчас объявлены в розыск. Самого Неверова пока не нашли — по слухам, ему пришлось бежать в Украину.