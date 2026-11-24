Чапаевский городской суд Самарской области вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в хранении наркотиков и попытке дать взятку.

В июле 2026 г. полицейские задержали мужчину и нашли у него наркотик. Пытаясь избежать уголовной ответственности, он предложил сотруднику полиции взятку, но правоохранитель отказался.

Суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.