Прокуратура Самары при проверке обнаружила коррупционные нарушения в департаменте управления имуществом.

Так, в 2023 г. начальник отдела контроля договорных обязательств купил квартиру в историческом центре города. При этом совокупный доход чиновника и его близких родственников за предыдущие три года оказался меньше потраченной на недвижимость суммы.

Надзорное ведомство подало иск о взыскании доходов, законность которых ответчик не смог подтвердить. В результате суд постановил отдать государству 2,4 млн рублей.