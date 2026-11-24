Во вторник, 24 ноября, в 8:30 в Пестравке загорелся частный дом, пламя охватило территорию в 60 кв. метров. Также была угроза распространения огня на соседние строения, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

На месте вызова работали два пожарных расчета противопожарной службы СО, на тушение были поданы два ствола "Б".

В 08:38 пожар был локализован, еще через 5 минут ликвидирован. Во время пожара пострадала 64-летняя женщина, ее доставили в больницу села Пестравка.