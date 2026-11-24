Во вторник, 24 ноября, в 8:30 в Пестравке загорелся частный дом, пламя охватило территорию в 60 кв. метров. Также была угроза распространения огня на соседние строения, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
На месте вызова работали два пожарных расчета противопожарной службы СО, на тушение были поданы два ствола "Б".
В 08:38 пожар был локализован, еще через 5 минут ликвидирован. Во время пожара пострадала 64-летняя женщина, ее доставили в больницу села Пестравка.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !