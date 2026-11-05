В Самаре при пожаре эвакуировали 12 человек, погибла женщина

В четверг, 4 ноября, в 14:57 на проспекте Металлургов, 21 в Кировском районе Самары произошел пожар - горела квартира на первом этаже жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Пламя, охватившее площадь в 20 кв. метров, удалось ликвидировать в течение получаса — к 15:30. Работали 22 специалиста и 7 единиц техники. Сообщается, что на месте пожара обнаружено тело женщины, ее личные данные устанавливаются.
"Пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 12 человек, в том числе двое детей", — рассказали в ГУ МЧС.
Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !