В Самаре при пожаре эвакуировали 12 человек, погибла женщина

В четверг, 4 ноября, в 14:57 на проспекте Металлургов, 21 в Кировском районе Самары произошел пожар - горела квартира на первом этаже жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пламя, охватившее площадь в 20 кв. метров, удалось ликвидировать в течение получаса — к 15:30. Работали 22 специалиста и 7 единиц техники. Сообщается, что на месте пожара обнаружено тело женщины, ее личные данные устанавливаются.

"Пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 12 человек, в том числе двое детей", — рассказали в ГУ МЧС.

Причина пожара устанавливается.