32 человека эвакуированы при пожаре на ул. Осипенко в Самаре

В понедельник, 26 октября, произошел пожар в жилом доме по адресу ул. Осипенко, 41, сообщает Управление МЧС по Самарской области.

Возгорание затронуло балкон и квартиру на втором этаже. Сообщение о происшествии поступило в 18:01. В 18:25 огонь локализовали на площади 15 кв. м, в 18:35 ликвидировали открытое горение.

К тушению привлекли 7 единиц техники и 21 спасателя.

Пострадавших нет; из здания эвакуировали 32 человека, все покинули помещение самостоятельно.