Владелец маломерного судна в Самаре оштрафован за нелегальную перевозку пассажиров

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В августе 2026 г. на Волге в Куйбышевском районе Самары собственник судна "Индиго" оказывал платные перевозки, не имея разрешительных документов. Такая деятельность создавала угрозу безопасности пассажиров, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.