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Происшествия

Владелец маломерного судна в Самаре оштрафован за нелегальную перевозку пассажиров

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В августе 2026 г. на Волге в Куйбышевском районе Самары собственник судна "Индиго" оказывал платные перевозки, не имея разрешительных документов. Такая деятельность создавала угрозу безопасности пассажиров, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

По решению мирового судьи судебного участка № 23 Куйбышевского района судовладелец привлечен к ответственности и ему назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

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