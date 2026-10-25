Автомобилистка на Haval отправила в больницу водителя Renault

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В субботу, 24 октября, в Самаре произошло ДТП на парковке ТЦ "Амбар". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области