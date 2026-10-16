В Сызрани водитель сбил пенсионера и скрылся

Наезд на пешехода произошел в четверг, 15 октября, около 18:45 на ул. Разведочной, в районе дома № 30 в Сызрани.
По данным Госавтоинспекции пострадал пожилой 89-летний мужчина, которого с места ДТП увезли в больницу.
Сейчас инспекторы выясняют, кто был за рулем, разыскивают машину и ищут свидетелей. Автомобиль двигался со стороны трассы М‑5 "Урал" в сторону улицы Гаражной.
Если вы стали свидетелем ДТП, располагаете информацией о водителе или заметили автомобиль с характерными повреждениями, просим сообщить об этом в полицию:
8 (8464) 33-38-66;
102 - с мобильного телефона;
г. Сызрань, ул. Кирова, 50, кабинет 13.