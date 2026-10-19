На трассе М‑5 столкнулись Skoda Yeti и грузовик DAF

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В понедельник, 19 октября, примерно в 12:10 на 1109‑м км трассы М‑5 столкнулись легковой автомобиль Skoda Yeti и грузовик DAF, сообщает облГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"