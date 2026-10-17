Под Сызранью "Калина" врезалась в грузовик, пострадали две женщины

В пятницу, 16 октября, в 16:45 в Сызранском районе на 889 км трассы М-5 LADA Kalina наехала на стоявшую MAN TGX, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как уточнили в ГАИ, 42-летняя водитель LADA Kalina не выбрала скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и наехала на остановившийся грузовик MAN TGX в составе полуприцепа под управлением 47-летнего мужчины.

Пассажиры LADA Kalina — две женщины 68 и 72 лет — доставлены в медицинское учреждение.