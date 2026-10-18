В Самаре под колеса авто попала 71-летняя женщина, переходившая дорогу на зеленый

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В субботу, 17 октября, в 8:40 в Железнодорожном районе Самары под колесами Lada Vesta пострадала 71-летняя пенсионерка, переходившая дорогу на зеленый. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фото: ГУ МВД по Самарской области