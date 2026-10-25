Водители Lada Vesta и Nissan не поделили дорогу под Сызранью

В субботу, 24 октября, в Сызранском районе Самарской области два человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:24 75-летний водитель Lada Vesta на 878 км трассы М-5 проигнорировал требования знака, предупреждающего о том, что средняя полоса скоро закончится, и столкнулся с попутным Nissan Terrano под управлением 54-летнего мужчины. Водитель иномарки при этом сам нарушил ПДД, не последовав требованию дорожного знака, предписывающего движение прямо или направо. После удара оба автомобиля съехали в кювет.

В аварии пострадали две пассажирки Lada 51 и 76 лет.