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Вечером 18 октября в 19:57 на трассе 36Н‑351 (маршрут Каменный Брод — Чапаевский — Воздвиженка, направление "Самара — Волгоград") случилось ДТП с пострадавшим: автомобиль Lada Granta съехал с дороги в кювет и перевернулся. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".