Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

"Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот праздник отмечается у нас в стране с 2012 г., что свидетельствует о значимости вашего труда для наших граждан и той огромной роли, которую автомобильный и городской пассажирский транспорт играет в развитии страны.

Автотранспортный комплекс является одним из важнейших звеньев экономики Самарской области. В 2025 г. общественным транспортом перевезено порядка 250 млн человек. Большой объем работы в целях обеспечения строительства промышленных и социальных объектов, функционирования торговли, других важных отраслей выполняет грузовой транспорт.

Обновление общественного транспорта — одна из ключевых наших задач. Так, в Самаре за полтора года на трамвайные маршруты вышел 71 новый вагон "Львенок" и три "Витязя". Масштабно обновляется автобусный парк, модернизируется инфраструктура. До конца года запланирована поставка 24 новых троллейбусов. Все это стало возможным благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни", инициированному президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, а также реализации Народной программы.

Дорогие друзья, ваша работа сложна и очень ответственна. Она требует профессионализма, выдержки, высокой самодисциплины и организованности. Вы отвечаете не только за производственные показатели, но и за безопасность и жизнь людей на дорогах.

Выражаю вам искреннюю благодарность за трудолюбие и мастерство, сохранение заложенных ветеранами водительских традиций. Большое спасибо всем, кто помогает нашим героям, участникам СВО, побеждать на поле боя, заботится об их семьях.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, безаварийной работы и удачи на дорогах!" — сказал глава региона.