В среду, 30 сентября, в Москве губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев провел заседание Экспертного совета комиссии Госсовета по направлению "Промышленность". Основной темой стало формирование нового облика российской промышленности до 2035 года.

В заседании приняли участие: директор по экономической политике, директор Центра исследований структурной политики НИУ "Высшая школа экономики", заместитель председателя Экспертного совета Юрий Симачев, генеральный директор АНО "Федеральный центр беспилотных авиационных систем" Максим Авдеев, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин, заместитель генерального директора по стратегии и программно-проектному управлению АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", член Экспертного совета комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Промышленность" Михаил Ремизов, вице-президент АО "Российский экспортный центр" Александр Молодцов и другие.

"Задача у нас очень серьезная. Больше полугода готовился объемный доклад, который, по сути своей, представляет наше общее видение о текущем статусе развития промышленности, а также о возможных сценариях и перспективах. Наша задача сегодня — подготовиться к заседанию президиума Государственного совета по направлению "Промышленность", который точно пройдет, я уверен, в ближайший год под руководством президента Российской Федерации. Важным этапом станет наша с вами работа, когда мы представим доклад на комиссии Госсовета Мантурову Денису Валентиновичу, Дюмину Алексею Геннадьевичу, Собянину Сергею Семеновичу. Это будет буквально в следующем месяце в рамках большого промышленного форума. Работа была проведена большая. Мы сейчас должны обсудить, что мы будем представлять руководителям как по-настоящему действенные меры", — сказал Вячеслав Федорищев, открывая заседание.

Важными темами стали импортозамещение, обеспечение промышленного суверенитета, меры господдержки, привлечение инвестиций, подготовка квалифицированных кадров, развитие смежных отраслей, прежде всего науки и образования.

Отдельное внимание было уделено внедрению искусственного интеллекта, развитию собственных технологий. На заседании заслушали доклады по развитию промышленности, рассмотрели ближайшие вызовы и долгосрочные планы.

Как отметили эксперты в ходе заседания, период адаптации в условиях санкций постепенно должен сменяется активным ростом и формированием нового технологического облика российской промышленности.

"Технологическое лидерство — то, к чему мы стремимся. Планомерно, решая системные проблемы, гибко подстраиваясь как под внутренние, так и под внешние факторы. Задач очень много, масштабных, сложных, капиталоемких. Но, уверен, мы со всем справимся", — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

На заседании подробно обсудили ключевые драйверы развития промышленности. "Здесь важно посмотреть на вопрос сразу в нескольких плоскостях. Это отрасли и технологические направления, способные стать новыми точками роста; регионы, где эти точки роста формируются; а также платформизация, цифровизация, роботизация и развитие беспилотных технологий, которые уже меняют саму модель промышленного производства и кооперации. Наша задача сегодня — понять, какие драйверы действительно способны дать новый импульс промышленному развитию. Какие условия необходимы для их масштабирования. И какие из этих направлений заслуживают отдельного внимания Экспертного совета и дальнейшей проработки", — отметил Вячеслав Федорищев.

"Изменение экономической ситуации требует корректировки механизмов поддержки промышленности. Важно снижать нагрузку на бизнес и создавать условия, в которых предприятия смогут продолжать инвестиционные проекты и развивать производственную кооперацию. Наши предложения касаются поддержки промышленных кластеров, совершенствования требований к индустриальным паркам и технопаркам, а также расширения возможностей для развития особых экономических зон. Речь идет о повышении доступности финансирования, устранении избыточных нормативных ограничений и поддержке обновления инфраструктуры. Рассчитываем, что представленные инициативы найдут отражение в итоговом докладе для рассмотрения на президиуме Государственного Совета", — подчеркнул директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

В октябре под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева пройдет заседание комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".