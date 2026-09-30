Исполнять полномочия главы Шенталы будет Петр Анкин

Временно исполняющим обязанности главы сельского поселения Шентала назначен Петр Анкин. Соответствующее распоряжение губернатора Самарской области опубликовано на сайте правительства региона.
Напомним, полномочия прошлого главы сельского поселения Василия Миханькова были досрочно прекращены по требованию прокуратуры в связи с утратой доверия.
В ходе проверки надзорного ведомства установлено, что Миханьков самостоятельно принимал решения о своем премировании, действуя в условиях конфликта интересов.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.