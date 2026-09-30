Исполнять полномочия главы Шенталы будет Петр Анкин

Временно исполняющим обязанности главы сельского поселения Шентала назначен Петр Анкин. Соответствующее распоряжение губернатора Самарской области опубликовано на сайте правительства региона.

Напомним, полномочия прошлого главы сельского поселения Василия Миханькова были досрочно прекращены по требованию прокуратуры в связи с утратой доверия.

В ходе проверки надзорного ведомства установлено, что Миханьков самостоятельно принимал решения о своем премировании, действуя в условиях конфликта интересов.