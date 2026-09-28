Иван Носков: "В Самаре дополнительным образованием занимаются 144 тысячи детей"

В Самаре с начала сентября занятия стартовали в учреждениях дополнительного образования, а также в кружках и секциях при школах и детских садах. Всего их посещают 144 тысячи юных жителей Самары от 5 до 18 лет.

"Дополнительное образование — это, прежде всего, пространство возможностей для каждого ребенка. Для кого-то это первые шаги в музыке или живописи, для другого — решение сложных задач на занятиях по робототехнике или первые партии в шахматы. Основная задача системы допобразования Самары — внедрять современные технологии и предметы, которые интересны нашим детям. Идти в ногу со временем. Важно, чтобы программы были интересными, актуальными и доступными как можно большему числу юных самарцев. Это важная часть национального проекта "Молодёжь и дети", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Почти 16 тыс. человек занимаются в 34 детских школах искусств, прием в которые осуществляется на основе конкурсного отбора по итогам вступительных испытаний. Набор в учреждения культуры завершился 15 сентября. Так, в Детской школе искусств имени А. Я. Басс в этом году реализуются 11 предпрофессиональных программ в нескольких филиалах города. Например, на улице Куйбышева обучаются около 80 ребят по направлениям декоративно-прикладного творчества и хорового пения.

"В нашей школе искусств открыты уникальный класс скульптуры и керамическая мастерская, где дети осваивают ремесла и роспись по дереву. Также, помимо классических направлений, есть инструментальное искусство, академический и эстрадный вокал и т. д. У нас есть студия мультипликации "Гусь Лапчатый" и собственный Театр мод. Из 60 выпускников художественного профиля порядка 10 человек ежегодно поступают в профильные вузы, включая Московский художественный институт имени В. И. Сурикова", — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Детской школы искусств имени А. Я. Басс Алина Минашева.

Порядка 75 тыс. детей записаны на программы дополнительного образования при школах. Наибольшей популярностью пользуются кружки декоративно-прикладного творчества, при этом все более востребованными становятся технические направления и шахматы. Например, в гимназии "Перспектива" для учащихся с 1 по 11 класс работает более 25 кружков и секций. После уроков школьники могут заниматься бальными танцами, настольным теннисом, тхэквондо, футболом, музыкой, киносъемкой и шахматами.

"В основном все дополнительные занятия у нас проходят после уроков. Детям удобно: не нужно никуда ехать, все находится в привычной школьной обстановке. Расписание стараемся выстраивать так, чтобы даже у самых загруженных школьников оставалось время на отдых, а у родителей не возникало сложностей с логистикой. И, конечно, важно, чтобы кружки не дублировали уроки, а дополняли их — давали пространство для самостоятельного поиска и творчества", — рассказала директор гимназии "Перспектива" Татьяна Стародубова.

По данным системы "Навигатор дополнительного образования", наибольшее число бюджетных программ — более 900 — представлено в художественном направлении. Они открыты более чем в 40 учреждениях города: центрах детского творчества, эстетического воспитания и внешкольной работы. Также доступны естественно-научные, социально-гуманитарные, технические, туристско-краеведческие и физкультурно-спортивные кружки и секции.

Отметим, записать ребенка в кружок или секцию можно через портал "Госуслуги", в образовательной организации или через "Навигатор дополнительного образования" https://navigator.asurso.ru. В детские школы искусств прием осуществляется на основе конкурсного отбора по итогам вступительных испытаний.

Напомним, развитие допобразования — одна из ключевых задач нацпроекта "Молодёжь и дети", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным и направленного на создание условий для самореализации и развития.