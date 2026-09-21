Иван Носков: "Восстановление самарского архитектурного наследия — одно из важных направлений работы города"

19 сентября глава города Самары Иван Носков совместно с председателем городской Думы Сергеем Рязановым и руководителем государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области Иваном Стафеевым провели выездные совещания с компаниями, которые инвестируют в реставрацию объектов культурного наследия Самары. Инвесторы представили концепцию реконструкции четырех исторических зданий, эта работа будет осуществляться по новому механизму, разработанному администрацией города совместно с Агентством развития исторической Самары.

"Восстановление самарского архитектурного наследия — одно из важных направлений работы города. С каждым инвестором составляем индивидуальную дорожную карту, наша задача — полное сопровождение и контроль на всех этапах реставрации, помощь в решении юридических и административных вопросов. В работе будут принимать участие специалисты госинспекции и депутаты, — сказал глава города Самары Иван Носков. — До 2036 года стоит задача восстановить 100 таких объектов. Объем большой, конкуренция среди инвесторов есть, а значит, есть интерес к вложению средств в развитие Самары".

В ходе встречи компании представили концепции реконструкции четырех объектов. Три из них — объекты культурного наследия: "Дом Рамзина" (ул. Водников, 40), "Дом на усадьбе мещанина Ф. Д. Лесина" (ул. Ленинская, 104–106) и дом по ул. М. Горького, 119. Четвертый — ценный градоформирующий объект "Дом фотографа Панафидина" (ул. Фрунзе, 123–125). Все здания планируется приспособить под бутик‑отели, в настоящее время компании приступают к проектированию.

"Главная задача инвесторов — грамотно сочетать адаптацию зданий под современное использование с сохранением их исторической ценности. Для этого уже сейчас совместно со специалистами Агентства развития исторической Самары проводим консультации, а после старта работ подключим авторский и технический надзор. В числе прочего будем регулярно проверять, насколько бережно подрядчик обращается с историческими элементами, не заменяет ли оригинальные детали на имитации, соблюдает ли технологии, уместные для старинных зданий", — отметил руководитель госинспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области Иван Стафеев.

В перспективе аналогичную встречу планируется провести с ИП Захарова Е.П. и ООО "Гестион 39", которые по итогам аукционов займутся реставрацией еще двух объектов культурного наследия — это "Дом Рябинина-Ивановых" (ул. Ленинская, 201) и "Дом Сажина" (ул. Вилоновская, 159–161 / ул. Вилоновская, 66).

"Наша задача — вернуть к жизни разрушающиеся дома и сохранить неповторимый архитектурный ансамбль самарских улиц. За каждой стеной — история города, судьбы людей, важные события. Поэтому особенно важно, чтобы инвесторы подошли к реставрации максимально ответственно, а весь процесс был прозрачен и открыт. Для этого на всех площадках необходимо разместить стенды с информацией о концепции приспособления зданий и данных об инвесторе. Вместе с жителями депутатский корпус будет следить за ходом реставрации", — сказал председатель Думы городского округа Самара Сергей Рязанов.

Напомним, всего для реставрации были определены 11 зданий, инвесторы для первых четырех объектов были определены в феврале 2026 года. Реставрация ОКН будет проходить по новому механизму, разработанному администрацией города Самары совместно с Агентством развития исторической Самары. На данный момент в аукционе продолжают участвовать 5 ОКН.