Глава города Самары Иван Носков проверил готовность избирательных участков

15 сентября глава города Самары Иван Носков совместно с председателями территориальных и участковых избирательных комиссий проверил готовность ряда избирательных участков к предстоящим Единым дням голосования, которые пройдут с 18 по 20 сентября. В этот период самарцам предстоит выбрать депутатов Самарской губернской думы и Государственной думы РФ. Всего на территории города подготовлено 470 избирательных участков, в основном они размещены на базе образовательных учреждений и библиотек.

"Делаем все, чтобы выборы в Самаре прошли на достойном уровне, а сам процесс голосования был максимально удобен и безопасен для горожан. Важно, что обеспечена возможность голосования для людей с ОВЗ. Небольшой нюанс подготовки в этом году - необходимость предусмотреть места укрытий на случай воздушной тревоги. Укрытия есть, с сотрудниками избиркомов проведены обучающие занятия. В основном все уже достаточно опытны, не в первый раз работают в комиссиях и готовы к любым нештатным ситуациям", - отметил глава города Самара Иван Носков.

В ходе рабочего выезда Иван Носков осмотрел помещения для голосования в школе №174 (УИК №№ 2507, 2511 и 2512), в библиотеке имени Н.К.Крупской (УИК №2912). Все они оборудованы стационарными и переносными урнами для голосования, информационными стендами, необходимым технологическим оборудованием и телефонной связью. Также оборудованы места для членов избирательных комиссий, наблюдателей, представителей СМИ. Участки оснащены средствами видеонаблюдения и видеорегистрации, пожарной и охранной сигнализацией, аптечками.

"Мы готовы к встрече избирателей. На нашем участке есть несколько маломобильных граждан, поэтому для них созданы все условия - специальная кабина для голосования, рулонный пандус. Также соблюдены все остальные стандартные требования для удобства и комфорта жителей", - отметила председатель УИК № 2912 Ирина Демкив.

Сегодня в Самаре насчитывается 904943 избирателя, из них почти 12000 самарцев, достигших 18-летнего возраста, в этом году смогут проголосовать впервые. Для них избирательная комиссия Самарской области предусмотрела памятные подарки.

Отметим, избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени. Чтобы узнать адрес и номер своего избирательного участка, можно воспользоваться сервисом "Найти свой избирательный участок" на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.